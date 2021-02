Před čtyřmi lety se v české házené nastartovala koncepce, kterou se nyní otřáslo. Respektive se neví, jak bude pokračovat. Reprezentační trenéři Daniel Kubeš a Jan Filip ze dne na den ve svých funkcích skončili. V osobě Jana Filipa to mimo jiné může ohrozit jeho činnost coby šéftrenéra Tréninkových center mládeže (TCM). „Obě dvě funkce, které pan Filip měl, byly vzájemně propojené. Obávám se, zda pro něj práce jen u TCM bude mít smysl,“ přiznal v rozhovoru pro Deník trenér TCM v Novém Veselí Jan Běloch.

Jedenáct mládežnických trenérů, včetně Vás, vystoupilo v závěru minulého týdne s prohlášením, v němž jste dnes již bývalé trenéry reprezentace podpořili. Proč?

Když pan Filip nastoupil před šesti lety k reprezentaci, začal objíždět celou republiku s jednotnou koncepcí házené také pro mládežnické kategorie, a začal ji všem zainteresovaným představovat. Šlo o to, aby postupovali jednotným směrem.

Co to konkrétně znamenalo?

Začala fungovat Tréninková centra mládeže, u nichž Jan Filip pravidelně navštěvoval tréninky a snažil se sjednotit týmovou metodiku, ale také rozvoj kvalit jednotlivých hráčů. To znamená, že tyto hráče učíme napříč republikou stejné věci, které vyžaduje reprezentace. Celá metodika je tak pro hráče výborně provázaná, od jejich patnácti let až do reprezentace.

Šest let není úplně krátká doba. Začaly už se projevovat první výsledky?

Určitě ano. Trenér Filip se s těmi hráči, co už jsou dnes v reprezentaci, dobře znal. Věděli tak, co po nich bude chtít. Právě nyní nám to mohlo začít nést ovoce, protože tato mladá generace teď dorůstá do reprezentace. Jenže nyní byla tato kontinuita přerušena.

Ale na pozici šéftrenéra TCM přece Jan Filip zůstal?

To ano, ale skončil u reprezentace. Svým způsobem byly tyto funkce propojené. Je možné, že pro něj nebude mít smysl dál šéfovat TCM, když neví, zda jeho poznatků a metodiky nový reprezentační kouč využije. Tím se stal pan Trtík, ale jen do konce června. Co bude dál, to nyní nikdo neví.

Rozumím tomu správně, že trenéři TCM v republice by uvítali, pokud by se dvojice Kubeš – Filip k reprezentaci vrátila?

Byli bychom určitě rádi, pokud by pokračovali. Na druhou stranu mají nějakou hrdost a nejsem si jist, zda by po takovém zacházení měli chuť se vrátit. Uměl bych pochopit, pokud by už nechtěli. Nechci nikoho kritizovat, ale myslím si, že jejich odvolání bylo nešťastné, narychlo udělané, navíc málo komunikované.

Bylo podle vás chybou, že reprezentace ze známých důvodů odřekla účast na světovém šampionátu?

Myslím si, že jsem měli udělat všechno pro to, abychom na mistrovství odcestovali. Už na začátku ledna se vědělo, že je v týmu problém s covidem. V tu chvíli mělo podle mého zasednout vedení svazu a připravit krizovou variantu, tedy utvořit nový tým.

Takže trenérům reprezentace toto nevyčítáte?

Podle mého právě tento krok neměli dělat oni, ale vedení nad nimi. Bohužel se tak nestalo a pak už asi opravdu odjet nešlo. Ale stalo se hlavně kvůli manažerským pochybením dříve. Za mě se na šampionát rozhodně mělo jet, i za cenu toho, že bychom dosáhli horších výsledků.

Vraťme se ještě k tréninkovým centrům. O jejich prospěšnosti pro klub, jakým je třeba Nové Veselí, asi není třeba pochybovat?

TCM jsou výhodné v tom, že garantují kvalitní tréninkový proces, který je zabezpečený a sjednocený pro týmy po celé republice. Pro mladé hráče jistota sedmi až devíti kvalitních tréninků týdne, které zajišťují profesionální trenéři. Ti jsou zaměstnanci svazu. Navíc máme povinnost spolupracovat s kondičními trenéry, pracovat s videem, což znamená dělat zpětné analýzy hráčům. Právě proto, že jsme profesionálové, na to máme potřebný čas i prostor, který jiní trenéři nemají.

Z toho následně určitě těží mládežnické, resp. seniorská reprezentace?

Ano, to je další velkou výhodou – propojení s dorosteneckou reprezentací. Třeba já jsem u jedné z nich jako asistent. Všichni trenéři, kteří jsou u dorosteneckých reprezentací, působí v jednotlivých klubových TCM v republice. Hráči díky tomu znají jednotlivé trenéry a jsou navyklí na stejnou koncepci v klubu i reprezentaci.

Co je TCM?

Tréninkové centrum mládeže funguje už pátým rokem při házenkářském klubu TJ Sokol Nové Veselí. Oddíl z Vysočiny byl tímto způsobem v roce 2017 oceněn Českým svazem házené za svoji práci s mládeží. V roce 2020 pak byl tento status klubu obnoven na další tři roky. TCM v Novém Veselí je jedním ze čtyř v České republice a stará se o mládež od patnácti do devatenácti let, především se jedná o kategorie mladšího a staršího dorostu. Základními úkoly je pracovat s talentovanou mládeží, vychovávat budoucí reprezentanty a řídit se metodikou reprezentací.