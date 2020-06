Čtvrtá příčka mezi nejlepšími českými koulaři je Tomáši Vilímkovi patrně souzena. Po dvou bramborových medailích na republikových šampionátech obsadil svěřenec Jiřího Klinera čtvrtou příčku i při prestižně obsazeném mítinku Atleti spolu na startu v Kladně.

Závod, který měl symbolizovat oficiální obnovení atletické činnosti, byl první červnový den uspořádán souběžně na téměř dvou stovkách stadionů. Závodilo se také v Třebíči, ale nejlepší atlet Spartaku byl svazem vyžádán ke startu v Kladně.

Tam se střetlo šest nejlepších českých koulařů. Podle očekávání zvítězil bronzový z HMS v Birminghamu v roce 2018 Tomáš Staněk pátým nejlepším světovým výkonem letošního roku 21,13 m. Druhý byl Martin Novák, třetí skončil Ladislav Prášil.

Pomyslnou bramborovou medaili získal Vilímek ve svém druhém nejlepším letošním výkonu 16,70 m. „Pořád se pere s technikou. Je v tom hrozná síla, ale je to rána do prázdna," uvedl k výkonu Vilímka trenér Kliner. „Ale jak to trefí, tak mrskne devatenáct metrů. Ale to bude dřina a spousta času,“ dodal kouč.

VÝSLEDKY

1. Staněk 21,13, 2. Novák 18,56 (oba Dukla Praha), 3. Prášil (Kladno) 17,94, 4. VILÍMEK (TŘEBÍČ) 16,70 (série 16,28 x x x 16,70 x), 5. Hamberger (Domažlice) 16,33, 6. Sládek (Sparta Praha) 15,76.

MILAN ZEIBERT