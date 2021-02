Hodně kritický byl po sobotní prohře v Hranicích 24:28 vůči svým hráčům trenér extraligových házenkářů Nového Veselí Peter Kostka. Především výkon v úvodním dějství byl podle jeho slov znehodnocením dosavadní práce. „Byl to mílový krok vzad, který doslova znehodnotil množství odpracovaných hodin,“ nebral si Peter Kostka servítky.

Sobotní duel na palubovce Hranic (v modrobílém) se házenkářům Nového Veselí (v červených dresech) vůbec nevydařil. Prohra 24:28 byla bohužel zasloužená. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Toho nadzvedlo už to, jak jeho tým do sobotního dopoledního utkání vstoupil. „Dobře jsme věděli, jaké prostředí a hlavně chladno v hale nás v Hranicích čeká. Přesto jsme se nekvalitně rozcvičili a do zápasového tempa se dostali až ve dvacáté minutě,“ doslova láteřil.