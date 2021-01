Peripetie začaly v pondělí večer, kdy Ouředníčkova Toyota Hilux nestartovala. Situace se nezlepšila ani přes celonoční snažení party mechaniků. „Rozebrali jsme skoro celý vůz a věděli, že jde o elektroniku. Náš španělský inženýr tu kvůli Covidu není, takže řešíme všechno na dálku, což je i kvůli špatnému internetovému připojení složité,“ přiblížil Ouředníček.

Čas nejzazšího termínu pro nejpozdější možný start se krátil a japonský stroj stále nereagoval. „Pět minut před našim termínem pro odjezd to už vypadalo beznadějně, když mechanik David Borkovec vzal řídící jednotku, rozdělal ji a našel spálenou část spoje. Opravil řídící jednotku a auto hned naběhlo,“ líčil dramatické okamžiky jedenapadesátiletý dakarský matador.

ZTRACENI S DÝMEM

Vyhráno ovšem pro posádku stáje Ultimate Dakar Racing nebylo. Na přejezd dlouhý sto kilometrů měla jen padesát minut, přičemž se po cestě ztratila a navíc ji zabrzdil dým, který vystupoval z auta. „Zastavili jsme, dívali se na to, ale utíkal nám drahocenný čas. Zjistili jsme, že teče olej kolem filtru a stříká na motor i tlumiče. David opět svým optimismem zahnal chmurné myšlenky a pustili jsme se do díla a filtr utáhli.“ poznamenal Ouředníček, jenž na Dakaru startuje už poosmé.

K dosažení limitu musel Ouředníček řídit na hraně a nakonec se mu podařilo dojet dvě minuty před uzavřením kontroly, která by znamenala jeho vyloučení z Dakaru. „Poprvé v životě jsem jel na červenou, abych to stihl. Když jsme dorazili na časovou kontrolu, všechno tam bylo zabaleno a chlapi na nás zírali, co tam děláme,“ popisoval strasti Ouředníček.

Problémy brněnského rodáka provázely i ve středeční čtvrté etapě, do níž vystartovali kvůli dalším problémům a penalizaci šestapadesátý. První polovina etapy sice Ouředníčkovi vyšla náramně a poskočil o dvacet příček, poté jej ovšem stihly další technické problémy a do cíle dorazil mezi posledními.

FAZÓNA BEZ STÁJE

Na výbornou má zatím rozjetý Dakar další jihomoravský závodník Jan Brabec. Motocyklista z Nosislavi, jenž na rozdíl od předcházejících let nejezdí za žádný tým, finišoval čtvrtou etapu třináctý a celkově mu patří mezi motocyklisty třiadvacátá pozice. „Dnes se prášilo za kočárem. Toto etapové místo je myslím si v cajku. Bojovat proti továrnám je fakt prdel. Ještě je ale do konce dlouhá doba,“ podotkl na svém Facebooku Brabec. Ve čtvrtek je na programu pátá etapa dlouhá 419 kilometrů, která vede z Rijádu do Burajdy.