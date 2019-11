NOVÉ VESELÍ – DIFFERDANGE 21:22

Hned úvodní okamžiky nedělního podvečerního zápasu před beznadějně vyprodanou halou naznačily, že celek z Lucemburska má úplně jinou kvalitu, než v předchozím kole bulharská Dobrudja. Tvrdá osobní obrana dělala hráčům Sokola značné problémy, navíc hosté byli velice produktivní v útočné fázi. V 7. minutě tudíž na světelné tabuli svítilo skóre 1:5 a trenér Nového Veselí Pavel Hladík celkem logicky sáhl k oddechovému času. Ten jeho ovečkám nesmírně pomohl, branku po brance domácí borci stahovali ztrátu a ve 27. minutě to po brance Sekuliče najednou bylo 11:10! Differdange okamžitě otočilo, ale branka Kocicha 16 vteřin před první sirénou znamenala nerozhodný stav 13:13.

Začátek druhého poločasu byl na branky poměrně skromný, vždyť během prvních deseti minut padlo pouze osm branek. Hra se poněkud přitvrdila, i přesto se klub z Vysočiny dokázal poprvé v zápase dostat do dvoubrankového vedení 16:14. Jenže pak musel na dvě minuty ze hřiště Ptáčník a mužstvo Red Boys čtyřmi góly v řadě skóre znovu otočilo. Oba týmy posléze trápilo velké množství technických chyb, branek proto bylo dál k vidění jen poskrovnu.

Do závěrečné pětiminutovky se vstupovalo za nerozhodného stavu 20:20. Největší hvězda Differdange Batinovič to vzala v 58. minutě na sebe a poslala hosty do vedení. Minutu a půl před koncem však dostal jeden z hráčů hostů trest na dvě minuty a Bartůněk střelu z levého křídla vyrovnal na 21:21. Následný protiútok výborně odvrátil gólman Studený, jenže zbytečná technická chyba vrátila balon hráčům klubu z Beneluxu. Jeho kouč si vzal patnáct vteřin před závěrečnou sirénou time-out a po jeho skončení hosté v čase 59:59 zápas rozhodli ve svůj prospěch.

Do odvetného duelu, který se uskuteční hned o následujícím víkendu v Lucembursku, tak pojedou házenkáři Nového Veselí s jednobrankovým mankem. Ještě předtím je doma ve středu od 18.00 čeká dohrávka 10. extraligového kola proti druhému Zubří.

Sestava: Studený, Šimovček – Kocich 4, Voika 4/2, Ptáčník 3, Sekulič 3, Bartůněk 3, Bassomben 2, Veselý 1, Flajsar 1, Melichar, Dodica, Parolly, Krčál, Štohanzl, Řepa. Rozhodčí: Sirbu, Serdiuc (Moldavsko). Vyloučení: 3:5. ŽK: 0:2. Diváci: 520 (vyprodáno). Poločas: 13:13.