Žďár nad Sázavou - Těžký oříšek čekal včera na školáky, kteří se utkali v krajském kole Odznaku Všestrannosti Olympijského Vítěze (OVOV) na hřišti u základní školy v Palachově ulici. Dosáhnout kvalitních výsledků a nezkolabovat při tom v tropických teplotách, které ve stínu přesahovaly třicet stupňů Celsia, nebylo jednoduché.

Nejlepší družstva a jednotlivci z krajského kola, které se včera odehrálo ve Žďáře, postupují do celorepublikového finále na pražském Strahově. To se uskuteční ve dnech 5. 9. září. | Foto: Deník/Libor Plíhal

„Počasí je dnes extrémní, proto je nejdůležitější dodržovat pitný režim a mimo soutěže se držet co nejvíce ve stínu," potvrdil včera dopoledne jeden z patronů krajského kola soutěže Gejza Valent, někdejší reprezentant Československa v hodu diskem a držitel bronzové medaile z mistrovství světa v roce 1983.

150 dětí na hřišti

Při krajském kole soutěže se sešlo jedenáct školních družstev plus jednotlivci. „Celkem jde asi o 150 dětí," upřesnil Gejza Valent. Kromě bronzového diskaře si krajské kolo soutěže nenechala ujít ani Šárka Kašpárková, bronzová medailistka z olympijských her 1996 v Atlantě a mistryně světa z roku 1997.

Ve venkovním areálu se u některých disciplín intenzivně fandilo o něco méně, protože kdo nenašel kousek stínu, uchýlil se podle rady organizátorů do chládku ve škole. Kvůli horku byl vypuštěn dribling, zato se školáci osvěžili studenou vodou z rozprašovačů k zalévání trávníku.

„Dribling byl pro mě asi nejobtížnější," prohlásila Tereza Burianová z „domácí" základní školy v Palachově ulici. Žákyně 9. třídy má ráda běh, jinak se ve volném čase věnuje florbalu.

Jenom rekreační sportování upřednostňuje Klára Bártová, další ze školaček z Palachovy ulice, žákyně 7. třídy. „Nejtěžší jsou pro mě asi shyby," prozradila včera s tím, že naopak nejoblíbenější soutěžní disciplínou je pro ni skákání přes švihadlo. „Sport jako takový mě baví, ale jen jako zábava," dodala dívka.

Disciplíny Odznaku Všestrannosti Olympijského Vítěze vycházejí z desetibojařského základu, smyslem akce je přitáhnout co nejvíce dětí ke sportu. Nejen jednorázově, protože děti plní disciplíny a sbírají body po celý rok.

„Myslím, že se to daří. Během čtyř let se do projektu zapojilo už tři sta škol a předpokládáme, že se ten počet ještě rozroste," dodal Valent.