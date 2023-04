V souboji o konečné třetí místo v I. lize podlehl celek z Vysočiny Liberci hladce 0:3 na sety. Přesto může být s letošním ročníkem spokojený.

Pomyslná medaile z toho nakonec nebyla, přesto se volejbalisté Velkého Meziříčí (na snímku) za své výkony v letošním ročníku I. ligy stydět rozhodně nemusí. | Foto: Petr Juda

Porážky s Dobřichovicemi v semifinále play-off I. ligy znamenaly, že volejbalisty Meziříčí čekal jediný zápas již beztak úspěšné sezóny. Jeli do Liberce se poprat o konečné třetí místo.

Obě družstva nastoupila s tím nejlepším, co mají k disposici. Přišla i slušná divácká návštěva, která vytvořila příjemnou kulisu hlavně pro domácí družstvo. Zápas začal vyrovnaně, potom Liberec kolem desátého bodu odskočil a chvílemi měl náskok až šesti bodů.

Hosté trpělivou hrou bez chyb pozvolna dotahovali a do koncovky šli za vyrovnaného stavu 23:23. „Zkažený servis a eso z následného podání soupeře rozhodlo o naší prohře v úvodním setu. To zřejmě mělo vliv na celý zápas. Další sety jsme drželi krok vždy jen do poloviny, potom liberečtí utekli a bylo hotovo," komentoval kouč Velkého Meziříčí Petr Juda.

Jarní inventura: Vrchovinu drží výborný úvod, Velké Meziříčí si pořádně zahrává

I přes porážku 0:3 ale byl zkušený trenér na své ovečky pyšný. „Psychické i fyzické vypětí z úspěšných sérií se Lvi Praha a Bučovicemi udělalo své. Potom snaha se předvést proti Dobřichovicím v co nejlepším světle. Vše se podařilo a porážky nevadily, jen mrzely. Poslední zápas byl pro náš tým již za hranou. Už to nešlo," pozoroval.

Najít poslední zbytek sil a ještě jednou se „kousnout" už bylo nad možnosti Velkého Meziříčí. „Vidina třetího místa již nebyla takovou motivací jako třeba semifinále nebo čtvrtfinále. Tým je však silný a určitě svou sílu potvrdí v další sezóně," zdůraznil Juda.

A přidal další důležitý aspekt. „Historický úspěch a nejlepší výsledek kolektivního sportu ve Velkém Meziříčí určitě nesmí zapadnout. Ve skoro nevolejbalovém Kraji Vysočina je to určitě výsledek jako hrom. Po osmých místech je letošní čtvrtá příčka povzbuzením i závazkem do příštích let," přemítal.

Odehrát zápas? To nyní fotbalisté Herálce neznají. FŠ Třebíč zvládla další test

Co možná velkomeziříčským volejbalistům schází k dalšímu progresu je absence lepšího sportovního zázemí. „Hráče máme, trenérské zázemí rovněž. Trochu nám chybí to sportovní zázemí, neboť na nízkých lavičkách se sedět divákům nechce a ani se to moc nedá. Sportovní hala je v nedohlednu, takže setrváváme ve školní tělocvičně za kostelem. Nestěžujeme si, ale přejeme si, aby to jednou s tou halou vyšlo. Děkujeme všem příznivcům, že nám fandili, že na nás chodili, a i jinak podporovali," ocenil kormidelník Meziříčí, který si váží také podpory všech sponzorů.

Mládežnická sezóna však pro klub z města u dálnice ještě nekončí. „Čekají nás poslední turnaje kategorií U22 a U20, stejně tak i kvalifikace mladších žáků U14 a starších žáků U16 na mistrovství ČR," dodal Juda.