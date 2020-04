Ovšem i tenisté měli poslední měsíc nucenou přestávku. „Naše hala se s tehdejším nařízením vlády uzavřela. Vše jsme dodržovali přesně tak, jako ostatní sporty,“ zdůraznil předseda žďárských tenistů.

Na Vysočině se venkovní kurty každým rokem připravují vždy kolem poloviny dubna. Vládní „uvolnění“ tak přichází pro tenisty v ideální dobu. „Ve spolupráci se Sportisem (příspěvková organizace města Žďáru, která má na starosti městská sportoviště – pozn. red.) už kurty připravujeme k běžnému provozu. V průběhu druhé poloviny dubna budou hráči na našich kurtech moci začít s tréninkem. Vše ale podle regulí, které nastavil stát,“ podotkl Chalupa.

Mistrovské soutěže by se pak měly zahájit se začátkem května. S tím ovšem předseda oddílu ve městě pod Santiniho Zelenou horou příliš nepočítá. „Myslím si, že to není reálné. Podle mého se začátek o měsíc posune, což pro nás ale není takový problém, jako byl třeba u ledního hokeje,“ popisuje Leoš Chalupa.

Dva scénáře

Současně nastiňuje dva možné scénáře. „Funguje to tak, že v květnu a červnu se odehrají soutěže družstev a v průběhu prázdnin pak letní turnaje. Družstva, což je takové české specifikum, jsou důležitější. Nabízí se tedy varianta odehrát je v červnu a červenci a teprve poté by došlo na turnaje. Nebo odehrát jejich polovinu a poté je dohrát v září.“

Až do zákazu trénovali žďárští tenisté v nové nafukovací hale. Na nezájem veřejnosti o bílý sport si rozhodně nemohou stěžovat. „Máme devět družstev mládeže a dvě dospělá, to je výborné číslo. Zájem o tenis je nyní ve Žďáře obrovský. Navíc tři kategorie, konkrétně baby a mini tenis, společně s mladšími žáky, máme na nejvyšší možné úrovni. To je paráda především pro hráče a hráčky, protože se mohou výkonnostně dál posouvat,“ pochvaluje si předseda tenisového oddílu TJ Žďár.

Toho ale mrzí, že víkendový turnaj krajského přebor starších žáků, který se měl ve Žďáře uskutečnit v polovině června, je v ohrožení. „Jedná se o poměrně velký podnik, na němž bude více než stovka hráčů. Reálně proto hrozí, že bude odložený, nebo přímo zrušený,“ nastínil možné varianty Leoš Chalupa.