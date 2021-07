Jste vicemistrem Evropy v běhu na 200 metrů z juniorského atletického šampionátu v Tallinnu. Jak si tento skvělý sportovní úspěch v těchto dnech užíváte?

Užívám si to tak, že mám klid a pohodu. Oslava zatím žádná neproběhla a nevím, jestli úplně nějaká bude.

Když se vrátíte k samotnému evropskému finále na dvoustovce: Co bylo klíčové, že to takto parádně dopadlo?

Určitě rovinka! V rozběhu a semifinále byla spíše tím nepřítelem, ale tady jsem se kousnul a dal tomu vše, co šlo.

Asi bylo důležité i to, že jste měl postupy z rozběhu a semifinále pod kontrolou a šetřil síly na rozhodující závod, že?

Ono to ale právě nebylo tak kontrolované. Běžel jsem to v podstatě naplno, ale úplně to prostě nešlo, moc jsem se na to už necítil a sezona byla taky dlouhá.

Po čtyřech týdnech jste opět zlepšil juniorský národní rekord na dvoustovce, a to na na 20,82. Kam můžete nebo chcete letos tento čas ještě stlačit?

Bylo by to určitě dobré, kdyby se mi podařilo rekord ještě zlepšit, ale už je na mě docela pozdě v sezoně a nohy už to také cítí. Určitě se budu snažit, ale nejsem si jist.

Máte za sebou měsíc plný důležitých a náročných závodů. Absolvoval jste juniorské mistrovství ČR v Kladně, kde jste navíc kromě dvoustovky vyhrál stovku. Pak mistrovství ČR dospělých ve Zlíně a teď juniorské mistrovství Evropy v Tallinu. K tomu přibyly další starty. Zbývá vám čas i na prázdninové lenošení a na regeneraci sil? Jak trávíte léto, když nemáte závody ani trénink?

Moc času na prázdninové lenošení není, snažím se využít, co se dá. Když už se něco naskytne, tak s kamarádama někam vyrazíme nebo něco podnikneme.

Ještě vás čeká srpnové juniorské mistrovství světa v Nairobi. S jakými cíli tam pocestujete?

To už bude spíš taková odměna za sezonu. Cílme je určitě se dostat do semifinále. Ale tam už mi o nic moc nejde.

O víkendu začínají olympijské hry v Tokiu. Budete atletiku, případně další sporty, sledovat jako divák? Na koho a na co se budete nejvíc těšit?

Určitě budu olympiádu bedlivě sledovat. Pokud se nemýlím, tak tam poběží Jan Jirka 200 metrů. Na něj se asi nejvíce těším, jakožto na jediného českého sprintera.