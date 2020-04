To v podstatě odpovídalo možnostem současného kádru. „Bylo to od nás trošku jako na houpačce. Přesně vypovídající byly poslední dva zápasy před přerušením a následným ukončením soutěže. Nejprve jsme totiž prohráli s posledním Prostějovem, abychom o týden později dokázali zdolat druhé Ivančice. Moje očekávání byla taková, že na tento zápas navážeme a naše výkony se budou zlepšovat. Bohužel už k tomu nedošlo,“ postýskl si kormidelník Velmezu.

Ten současně pojmenoval hlavní příčinu rozkolísaných výkonů. „Bylo to určitě dané tím, že máme poměrně široký kádr, který čítá osmnáct jmen. Hodně pak záleželo na tom, jaká sestava se ke každému utkání sešla, tomu také odpovídaly jednotlivé výsledky. Máme v mužstvu určité sehrané dvojice, které když nebyly k dispozici, bylo to znát,“ všiml si Šidlo.

Navíc se jeho ovečky prezentovaly poměrně agresivní hrou, o čemž svědčil docela vysoký počet červených karet a vyloučení. „Naše hra je založená na agresivitě, technicky určitě nejsme nejlepší mančaft v soutěži. Tyto nedostatky pak hráči nahrazovali bojovností, z toho vyplývaly důraznější zákroky a následná vyloučení.“

Vzhledem k tomu, že už sezona skončila, mají druholigoví házenkáři Velkého Meziříčí volno. „Byl bych ale moc rád, pokud už bychom se mohli co nejdříve sejít a párkrát si potrénovat. Nyní nejsme ani v osobním kontaktu, bavíme se pouze přes Messenger. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že se ročník nedohraje, dával jsem klukům pouze doporučení, jak se udržovat. Žádné individuální plány jsem jim ale nedával, jsou to dospělí lidé, kteří přece ví, co a jak,“ dodal Ladislav Šidlo.