Přednost dejme slečně. V neděli šestnáctiletá Barbora Houdková se stala v květnu v nizozemském Enschede mistryní Evropy. „Bára je momentálně na hostování v Eagles Praha, protože dívčí větev jsme u nás začali dělat od nejnižší úrovně,“ informuje Dušan Šnelly, mládežnický trenér Hrochů. „Ona vyrůstala mezi klukama a dokud to šlo, hrála s nima i soutěže. Od kadetek jsme jí umožnili hostování u Eagles. Tam hraje extraligu kadetek i juniorskou extraligu.“

Svůj talent proměnila v reprezentační nominaci a získala již i zmíněný titul mistryně Evropy. „Určitě jí umožníme, dokud si sami nevybudujeme kompletní dívčí strukturu, hrát vyšší soutěž jinde. Takových starších hráček máme na hostování více, ale pouštět je nebudeme,“ má jasno Šnelly.

Silné kvarteto

Nejúspěšnějším týmem Hrochů byl v uplynulém roce tým hráčů U18. „Pro náš klub získali letos nejcennější triumf, když na Open MČR U18 za celý turnaj nenašli přemožitele,“ těší Šnellyho.

Kvarteto z úspěšného týmu, Filip Kučírek, Matěj Macas, Jonáš Voráček, Ondřej Zborovský, se momentálně připravuje mistrovství světa v Mexiku, které se bude konat letos na podzim. „Mají za sebou pestrou přípravu. Byli v Japonsku, v létě je čeká příprava v Americe. Všichni aspirují pro Mexiko na základní sestavu. Uvidíme, zda se jim to podaří.“

Naděje pro budoucnost

V kategorii do třiadvaceti let vyhrál mistrovství Evropy Jan Hlaváč. „To byla zároveň kvalifikace na mistrovství světa,“ připomíná Šnelly s tím, že: „Honza už je ve finální nominaci na tento šampionát, který se uskuteční v Argentině v druhé polovině dubna letošního roku.“

Radost Hrochům dělali i hráči v mužské nejvyšší soutěži. Tým sice skončil sedmý, tedy jen místo od postupu do play-off, ale mladí hráči jeho kádru jsou nadějí, že se v Brodě může v budoucnu opět slavit mistrovský titul. „K titulu je ještě dlouhá cesta, my jsme šťastni za ty tři, které jsme získali v minulosti,“ odmítá smělé myšlenky zkušený trenér. „Nejrpve bychom byli rádi, kdyby se v další sezoně podařilo postoupit do play-off. Letos jsme nastupovali v lize se suverénně nejmladším kádrem a ještě nějakou sezonu k případným bojům o nejvyšší mety budeme potřebovat. To určitě není naší hlavní prioritou. Tou je udržet náš mladý tým pohromadě a nechat ho obehrát pár sezon pohromadě.“

Softbal je neuživí

V souvislosti s Havlíčkovým Brodem si řada sportovních fanoušků vybaví především hokejové či fotbalové odchovance.

Může do jejich povědomí proniknout nějakým zvučným přestupem i softbalista? A pomoci tak klubu k nějaké atraktivní finanční injekci? „Softbal není tak štědře dotovaný sport, ti hráči se určitě svým sportem živit nebudou,“ má jasno Šnelly. „Mají ale velikou možnost se softbalem cestovat po světě už od mládežnických let. A také se tak děje. Například letní sezona v Americe začíná v červenci a končí v srpnu. Tedy v době našich letních prázdnin. Čím dál více hráčů tam proto jezdí na léto. Něco málo si tam i vydělají, ale není to tak, že by je to živilo. Je to i sport, při kterém se dá dobře studovat, včetně vysoké školy. Což je na vrcholové úrovni při fotbale či hokeji více složité.“

Hroši se již také usilovně připravují na další sezonu. „Naše zimní příprava probíhá v tělocvičnách. Hrají se v nich i různé halové turnaje, kde jsou upravená pravidla, měkký míček a podobně. Ti, co se chystají na mistrovství světa, budou muset brzy na jaře vyběhnout ven. My počítáme s tím, že v březnu pojedeme do Španělska na týdenní přípravu. Potom už budeme muset trénovat venku i u nás,“ uzavírá povídání Dušan Šnelly.