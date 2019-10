Ve vyrovnaném úvodu zápasu se oba celky střídaly až do 7. minuty v nejtěsnějším vedení. Poté ale přišla silná šestiminutovka házenkářů Nového Veselí, kteří šli po sérii pěti vstřelených branek do trháku 10:5. Tři minuty před půlí vedl Sokol dokonce o šest branek, jenže závěr úvodní třicetiminutovky svěřencům trenéra Pavla Hladíka vůbec nevyšel. Lovci se využitím několika zbytečných ztrát balonu domácího souboru dotáhli na rozdíl dvou branek – 17:15.

Po změně stran se oba týmy soustředily mnohem více na defenzivní práci, protože za prvních patnáct minut druhé půle padlo jen osm branek. Nové Veselí si ale dál drželo dvou brankový náskok – 21:19. Necelých deset minut před koncem však Lovosice opět využily několika hrubek domácí sestavy a najednou to bylo 22:23! Hráče klubu ze Žďárska to však nepoložilo, poslední pětiminutovku zvládli výborně. Minutu před koncem po trefě Sekuliče odskočili do vedení 27:25, které hosté v posledních vteřinách hry už jenom korigovali.

Před vlastními fanoušky tak Sokol v této sezoně ještě neztratil ani bod, v neúplné tabulce extraligy díky středeční výhře poskočil na třetí místo.

Sestava a branky: Studený, Šimovček – Melichar 5, Bartůněk 4, Turčenko 4/2, Ptáčník 3, Kocich 3, Voika 3, Sekulič 3, Krčál 2, Dodica, Flajsar, Parolly, Řepa, Štohanzl, Veselý. Rozhodčí: Horáček, Novotný. ŽK: 0:1. Vyloučení: 4:2. Diváci: 300. Poločas: 17:15.