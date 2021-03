Jejich výkony sice mají stoupající tendenci, kýžený bodový zisk však přinášejí jen poskrovnu. Potvrzením této skutečnosti bylo pro extraligového házenkáře Nového Veselí sobotní domácí utkání dvacátého kola. O jejich prohře s lídrem tabulky z Karviné 26:33 rozhodly tři faktory.

Tím prvním byl nepříliš vydařený vstup do zápasu. Dobrých dvacet minut se hráči Sokola nemohli dostat do patřičného tempa. „Utkání jsme začali až s přílišným respektem vůči soupeři. Navíc nás do kolen dostávaly nevynucené technické chyby. Bohužel zvláště u hráčů, na nichž naše hra nejen stojí, ale s nimi rovněž také padá,“ mračil se kouč Nového Veselí Peter Kostka.

Druhý klíčový okamžik přišel v závěru prvního dějství. V něm se domácí soubor herně zvedl. „V této fázi jsme předvedli, co by nás mělo zdobit. To znamená bojovnost, emoce, jednoduchý přechod a nápaditost v postupném útoku. Navíc spojená s aktivním pohybem bez míče. K tomu rovněž striktní dodržování herního konceptu,“ lebedil si.

Škoda jen, že místo snížení na rozdíl dvou branek se hosté v posledním útoku utrhli a do šaten oba celky odcházely za stavu 13:17.

Třetím rozhodujícím faktorem byl vstup do druhého dějství. V něm Karviná utekla do desetibrankového trháku. „To mě velmi mrzí, protože se ukázalo, že stále ještě nejsme mentálně dostatečně silní. Obzvláště v situacích, kdy se nám přestává dařit, chybí na hřišti lídr, který by naši hru uklidnil,“ mrzelo jej.

Ani za krajně nepříznivého stavu však hráči Nového Veselí zápas nezabalili a skóre dokázali zkorigovat na přijatelný rozdíl. „Kluci rostou každým zápasem, ale na týmy, jakým je Karviná, to ještě nestačí,“ musel uznat.

Co se musí změnit, aby tato teze přestala platit? „Dvě věci. Musíme vyřešit některé slabiny v naší hře, ale především na hřišti vychovat lídra,“ zmínil Kostka.