Nové Město na Moravě - Sprint Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě vyhráli Brit Kenta Gallagher a Švédka Jenny Rissvedsová. Z českých reprezentantů si vedl nejlépe Jan Nesvadba, který prošel jako jediný do čtvrtfinále a obsadil celkově 12. místo. Už v osmifinále skončila po chybě Kateřina Nash, které se nepodařilo zúročit slibné páté místo z kvalifikace.

Nesvadba měl v kvalifikaci problémy s kolem, přetrhlo se mu lanko přesmykovače a do osmifinále se dostal až z předposledního postupového místa. V osmifinále zaskočil soupeře odvážným nástupem a rozjížďku vyhrál.

"Škoda, že jsem se ve čtvrtfinále nepodíval za sebe a nezachytil útok jednoho ze soupeřů. Už jsem na jeho nástup nestačil zareagovat. Ale sprint jsem bral jako zpestření před sobotním hlavním závodem," uvedl v cíli Nesvadba, který pojede v kategorii do 23 let. Vyřazovací boje nevyšly Janu Fojtíkovi, který v kvalifikaci skončil na 13. místě. Ovšem hned v prvním kole vypadl, stejně jako Lubomír Vojta a Milan Spěšný. "V kopci jsme najednou cítil, že mi nohy netáhnou. Přitom jsme v přípravě udělal, co jsem mohl. Jsem zklamaný, bral jsem závod jako jeden z vrcholů sezony," posteskl si Fojtík.

Radost ze svého výsledku neměla ani Nash. "Hlídala jsem si v cílové rovince pravou stranu a nevšimla si na levé straně spurtující Norky. Byla to moje chyba," poznamenala.

Finále mužů nabídlo velké drama. Na kamenité překážce doplatil na rychlý a riskantní nájezd vítěz kvalifikace Slovinec Miha Halzer, který vyletěl z trati a poškodil svoje kolo natolik, že musel do cíle pěšky. Podobný osud potkal i Němce Simona Gegenheimera. Ve finiši dvou jezdců získal prvenství dvacetiletý Galagher, který porazil Němce Christiana Pfäffleho. Už v osmifinále skončil úřadující mistr světa Ralph Näf, další ze švýcarských favoritů Thomas Litcher doplatil ve čtvrtfinále na ulitý start diskvalifikací.

Ve finále žen rozhodla Rissvedsová o svém úspěchu nástupem ve stoupání ještě před cílovou rovinkou. "Původně jsem plánovala najíždět do cílové rovinky na druhém nebo třetím místě. Po získání náskoku mi nezbylo nic jiného, než spurtovat z první pozice," uvedla osmnáctiletá Švédka.

Sprinty na Vysočině sledovala i členka Mezinárodního olympijského výboru Hannah Burnsové. Ta má za úkol posoudit atraktivitu této disciplíny a odhadnout její další vývoj s výhledem na možnost zařazení do programu olympijských her v Riu de Janeiro.

Závod Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě - sprint:

Muži: 1. Gallagher (Brit.), 2. Pfäffle, 3. Gegenheimer (oba Něm.), …12. Nesvadba, 20. Fojtík, 24. Vojta, 29. Spěšný (všichni ČR).

Ženy: 1. Rissvedsová (Švéd.), 2. Stirnemannová (Švýc.), 3. Engenová (Švéd.), …17. Nash, 22. Havlíková, 24. Šulcová (všechny ČR).