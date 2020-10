Deník proto oslovil vybrané trenéry klubů v regionu z různých sportovních odvětví, aby zjistil jejich názor na tuto situaci.

RICHARD ZEMAN

SFK NOVÉ MĚSTO N. M.

Počítáme s tím, že budeme dál trénovat a chystat se na to, až znovu začneme hrát. Na druhou stranu se nové zprávy o měnící se situaci objevují každý den. Je proto reálně možné, že už se v tomto kalendářním roce vůbec hrát nebude.

JAN ŠIMÁČEK

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Vím, že to možná bude znít zvláštně, ale pro nás je nynější pauza svým způsobem výhrou. Poslední týdny řešíme v kádru spoustu zdravotních problémů, hráči tak budou mít možnost se doléčit. Přiznávám, že nám to určitě pomůže.

MAREK ZÚBEK

FC PBS VELKÁ BÍTEŠ

Dal jsem klukům týden volno, pak se znovu sejdeme a začneme trénovat. Osobně jsem ale skeptický. Při počtu osmi tisíc nakažených denně jsem si skoro stoprocentně jistý, že toho bude ještě o hodně více a nebude jiné cesty, než vše zavřít. Budeme se připravovat tak, jako by se mělo hrát, ale sám si myslím, že už se letos soutěže nerozběhnou.

PETR NEDVĚD

FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S.

Čekáme na to, jak se o celé situaci rozhodne. Pokud to bude možné, chtěli bychom dál trénovat. Vůbec však netuším, zda to nějak půjde. Já osobně bych podzimní část ještě chtěl dohrát, ale můj názor samozřejmě není podstatný.

VÁCLAV POHANKA

TJ NOVÁ VES

Ačkoliv jsou vládní opatření naprosto chaotická a v některých případech absolutně nepochopitelná, tak se budeme snažit dál připravovat. Pokud by se náhodou začalo hrát, nechceme být zaskočení.

RADEK HAMAN

SKLH ŽĎÁR N. S.

Předně nechápu plošné uzavření všech hokejových soutěží, když už je toto prostředí hodně promořené. U profesionálních soutěží to platí dvojnásob. Alespoň možnost tréninků se mohla nechat, to je můj osobní názor. Tomu, že by se soutěže znovu spustily na konci října, nedávám velkou šanci.

KAREL VEJMELKA

HHK VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Myslím si, že tento stav nebude jen o čtrnácti dnech, ale asi se to protáhne. Podle mého tato doba nebude stačit k tomu, aby se společenská situace po zdravotní stránce zlepšila. Jo otázkou, zda bude třeba měsíc či měsíc a půl. Není to dobré pro sport, ale ani další odvětví. Jde o velké ekonomická ztráty pro kluby.

PETER KOSTKA

SOKOL NOVÉ VESELÍ

S hráči budeme jezdit na kole a posilovnu vytáhneme ven, abychom splnili nařízení. Současně ale dáme našim mladým chlapcům nějaké volno. Vždyť tu už předtím byli při karanténě tři týdny zavření na ubytovně, což při jejich mladém věku muselo být na jejich psychiku hodně nepříjemné.