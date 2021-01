Mladí hráči z Velkého Meziříčí se mohou dále zlepšovat v dorostu i mužích extraligového Nového Veselí.

V kádru dorostenců Nového Veselí (v modrých dresech) nastupuje hned několik talentovaných mladíků z Velkého Meziříčí. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Podle mínění předsedy klubu ve Velkém Meziříčí Ladislava Šidla je pro každý oddíl klíčová široká základna v žákovské kategorii. „Velmi důležité je mít co největší počet žáků. Pokud při přechodu do dorostenecké kategorie někteří z nich odejdou do jiného oddílu, abychom pak byli schopni postavit dorostenecké družstvo,“ vysvětloval Ladislav Šidlo.