/VIDEO/ V Novém Městě na Moravě startuje seriál Světového poháru bikerů. Ve Vysočina Areně budou elitní závodníci bojovat o body nejprve během pátečních závodů v short tracku, tradičně v neděli se pak představí v olympijské disciplíně cross country. Na startu bude i česká jednička Ondřej Cink.

Pohled na trať a do zázemí světového poháru bikerů v Novém Městě na Moravě. | Video: Deník/Libor Homolka

V pátek se nejlepší bikeři utkají v short tracku. "V Novém Městě je ta trať hodně rychlá. Mám radši, když je short track do kopce, protože mi chybí ta maximální síla. Je to hlavně disciplína pro diváky, aby ten balík závodníků jel co nejvíc pohromadě a co nejvíc se tam toho dělo, což si myslím, že v Novém Městě přesně tak bude," odtušil Ondřej Cink.

Zdroj: Deník/Libor Homolka

Podívejte se s námi ve videu na část trati u Vysočina arény, kde závodníci celý týden trénovali a pořadatelský tým finišoval s přípravou zázemí.

Program SP v Novém Městě na Moravě:



Pátek 12. května:

18:00 short track - ženy elite,

18:45 short track - muži elite.



Sobota 13. května:

8:00 závod v maratonu - muži,

8:05 závod v maratonu - ženy,

8:45 cross country - junioři,

10:30 cross country - juniorky,

15:00 cross country - muži do 23 let,

17:00 cross country - ženy do 23 let.



Neděle 14. května:

11:30 cross country - ženy elite.

15:00 cross country - muži elite.