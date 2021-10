Po možná až nečekaně vysokém dosavadním bodovém zisku mají házenkáři Nového Veselí dostatečné sebevědomí. „To samé se ovšem dá říci také o hráčích Zubří. Jistě, pokud by nám před sezonou někdo řekl, že budeme mít po pěti kolech osm bodů na kontě, nikdo by se nezlobil,“ uznal.

A ihned se pustil do podrobnějšího rozboru kvalit celku z Valašska. „Jejich kádr, to je takřka ideální skloubení talentovaného a dravého mládí s dostatkem zkušeností. Jedná se o tým, který letos bude sahat po nejvyšších extraligových příčkách,“ neskrýval trenér Sokola.

Házenkářům Nového Veselí (v červených dresech) i jejich dnešnímu protivníkovi ze Zubří se start do nového extraligového ročníku podařil na výbornou. | Foto: Martin Duroň

