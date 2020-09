Hned deset hráčů klubu z Vysočiny onemocnělo covidem-19. V karanténě budou až do neděle. „Jeden hráč měl původně test negativní, v úterý na něj šel znovu a byl pozitivní. Ještě příští týden nám tak nebude k dispozici,“ naznačil slovenský trenér Nového Veselí.

O tom, kde se jeho ovečky mohly nakazit, nechtěl příliš spekulovat. „Těžko říci, určitě to mohl být úvodní zápas v Lovosicích, které měly hned poté několik nakažených hráčů. Ale klidně to mohlo být i někde jinde. Těžko říci, nemá cenu dál to řešit,“ zdůraznil.

Krátce po zahájení sezony a odehrání dvou utkání tak Novoveselské postihl nepříjemný výpadek. „Deset dní jsme vůbec netrénovali. Poprvé až ve čtvrtek, ale to mohla jen šestice hráčů. Dali jsme si fotbálek a nějaké hry,“ popisoval.

Své svěřence bude muset opět nabudit také po mentální stránce. „Jsou to mladí kluci, ještě nezkušení, kteří hodně podléhají tomu, co kolem sebe slyší. Už po utkání v Lovosicích šatna neřešila nic jiného než covid. Teď je hodně z nich na deset dní zavřených v ubytovně, to není na psychiku zrovna ideální. Přiznávám, že z toho jsem trošku nešťastný,“ zamračil se.

Aby úplně nevypadli z kondice, dostali všichni hráči na každý den individuální kondiční program. „Poslal jsem jim i videa, jak mají být cviky realizované. Přece jen jsou to ale házenkáři, není to prostě ono. Přesto se je snažím držet v dobrém nastavení,“ zdůraznil.

Po utkání ve Frýdku-Místku tak byl odložený také dnešní domácí duel Nového Veselí proti Jičínu. Znovu tak hráči Sokola vyběhnou na palubovku příští sobotu na hřišti KP Brno. „Charakter týmu se pozná ve špatném počasí. Jsem přesvědčený, že je to pořádná zkouška, současně ale věřím, že nás to spojí a posílí. Snažím se zůstat pozitivní,“ potvrdil.

I po návratu hráčů z karantény to však nebude ideální. „Má to více aspektů. Máme v kádru čtyři středoškoláky, kteří ve škole hodně zameškali a teď to budou muset dohánět. Navíc začínají vysoké, v čemž nám covid také udělal škrt přes rozpočet. Studující kluci nám vypadli v termínu, kdy jsme je ještě mohli mít naplno k dispozici,“ vysvětloval.

Trenér Nového Veselí předpokládá, že podobné martyrium, kterým si prošel jeho celek, čeká na všechny mančafty. „Podle mého je pouze otázkou času, kdy nákaza postihne další kluby. Jsem z toho přesto trošku smutný, protože vůbec nevím, jak se zápasy budou dohrávat. Těžko si hráči mohou vzít pětkrát za půlrok ve středu dovolenou,“ dodal.