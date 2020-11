Kamionem, auty, letadlem. Na třikrát se transportovala v první polovině týdne česká biatlonová výprava do švédského Idre. Zde absolvuje širší reprezentační tým mužů i žen závěrečné soustředění před startem letošního ročníku Světového poháru.

Ondřej Moravec v závodu s hromadným startem na 15 km mužů v rámci Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Příprava ve Švédsku je změnou na poslední chvíli. Původně měl společný biatlonový tým vyrazit do norského Sjusjøenu, kde byly na programu i testovací závody. „V Norsku by to asi bylo lepší, ale i ve Švédsku jsou na programu závody,“ prozradil před odletem v televizním rozhovoru matador týmu Ondřej Moravec.