Martine, proč jste se rozhodl zamířit právě do týmu KP Brno?

Především kvůli trenérovi Hladíkovi. To on mě totiž před dvěma lety přivedl z Frýdku-Místku do Nového Veselí. Věřím proto, že opět půjde o správný krok a dosáhneme v Brně úspěchů.

Takže to berete jako další kariérní postup?

Ano. Doufám, že to bude správný krok a posune mě to v mé kariéře opět o kus dál.

Hrály ve vašem rozhodování roli i jiné důvody?

Přece jen jsem poslední dva roky bydlel „jen“ na ubytovně. Jiné nároky máte na život ve dvaceti, jiné ve čtyřiadvaceti. Navíc má přítelkyně jde nyní studovat právě do Brna. Spojily se tak sportovní i osobní důvody.

Jak budete vzpomínat na Nové Veselí?

Stoprocentně jen a jen v dobrém. Byly to pro mě krásné dva roky, proto pro mě byly poslední tři zápasy obtížné, šlo o hodně emotivní chvilky. Těžko se mi odchází, protože kabina, vedení, prostředí, které tu je, jsou úplně neskutečné.

Byly to tedy dobré dva roky?

Rozhodně, v kariéře mi moc pomohly. Chtěl bych Novému Veselí poděkovat za šanci, kterou mi dali. Bylo ode mě tehdy správné rozhodnutí jít na Vysočinu.

Je tedy příchod do Nového Veselí před dvěma lety srovnatelný s nynějším přestupem do Brna?

Před dvěma lety to byl určitě větší krok. Nové Veselí mi dalo možnost osmkrát či devětkrát týdně trénovat, to už více nastavit snad ani nejde. O to více jsem si podmínek na Vysočině vážil.

Jaké ambice má celek z jihomoravské metropole? Letošní sezona mu příliš nevyšla…

To je pravda, protože s námi hráli play-out. Cílem pro příští sezonu je ovšem minimálně postup do play-off. V něm pak budeme chtít proniknout do první čtyřky.

Kromě trenéra Hladíka loni přišli do Brna z Veselí také někteří hráči. Do úplně neznámého prostředí tedy asi nejdete…

Hráče Brna znám, vždyť jsme se během posledních tří měsíců v extralize hned čtyřikrát utkali. Věřím, že si to všechno sedne a kabina tu bude stejně perfektní jako ta v Novém Veselí.

Už jste s vaším staronovým koučem řešil vaše zapojení do týmu?

Zatím ještě ne. Na mém postu střední spojky nastupuje v Brně Nikola Arsenič, který je ozdobou extraligy. Vnesl do hry KP kreativitu, díky němu šlo Brno hodně nahoru. S tímhle hráčem se budeme, doufám, dobře doplňovat.

Kdy zahájíte v novém působišti přípravu na další ročník?

Měli bychom se sejít někdy kolem poloviny června, kdy zahájíme individuální přípravu. V polovině července se pak začne tým připravovat společně.

Dopřejete si před zahájením přípravy nějakou dovolenou?

S ní je to trochu komplikovanější. Pokud by byla možnost, rádi bychom s přítelkyní vyrazili k moři. Uvidíme, jaká bude situace, co nám covid dovolí. Pokud to ale nedopadne, doufám, že vyjedeme alespoň pod stan.