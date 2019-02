Nové Město na Moravě - /ROZHOVOR/ - Před necelým rokem bral na světovém šampionátu ve Falunu fantastické stříbro v závodě na 50 km volnou technikou. Jenže letošní sezona mu ukázala odvrácenou tvář. Ještě před jejím zahájením si nejdříve zlomil palec a potom ve finálním soustředění i dvě žebra. Proto Lukáš Bauer naskočil do Světového poháru až v Novém Městě na Moravě, až v polovině sezony.

Lukáš Bauer v závodu SP v Novém Městě na Moravě. | Foto: ČTK/Luboš Pavlíček

„Kdyby to bylo někde jinde, svoji účast bych hodně zvažoval. Nové Město je ale pro mě srdeční záležitost, nemohl jsem chybět," usmíval se.

Před závody na tréninku vás Rus Alexander Legkov přirovnal k medvědovi. Vy jste řekl, že se probouzí, jak to po závodě?

No, skoro bych řekl, že ještě spí.



Není ten medvěd hladový?

Hladový určitě je. (smích) Rád by zase vyhrával, ale po tříměsíčním gaučingu to není možné.



Vy jste tvrdil, že o výsledek ani tak nejedete. Jaké tedy ve vás převládají pocity?

Mám dva diametrálně odlišné pocity, perou se ve mně. Jeden závod jsem vyhrál tím, že jsem tady vůbec startoval. Ten druhý pocit je naprosto strašný, jak se mi jelo. Takže je to takový mix, s výsledkem spokojený nejsem, ale je fajn tady být.



Jak vám chutnaly měnící se podmínky během celého víkendu?

V pátek to na tréninku vypadalo dobře. Tvrdá stopa, skvěle připravené tratě, jaké jsem nikde už dlouho neviděl. Sobotní chumelenice mi ale na náladě nepřidala. Sníh byl pomalejší, a to se samozřejmě na mém výkonu projevilo ještě více. Trápil jsem se hned od začátku, ale bojoval jsem.

Bolelo ho vše kromě žeber

Jak se hledá motivace? Na to přece nejste zvyklý, trápit se hned od začátku?

Ale to víte, že se to už stalo. (smích) Nic příjemného to není, když startujete s číslem 23 a hlásí vám, že jste průběžně na sedmnáctém místě. To si rychle spočítáte, že moc lidí v cíli neporazíte. Ve svých letech ale vím, že velký zázrak jsem čekat nemohl.

Cítil jste na trati žebra?

Mám problémy stát na nohách, bolí mě ruce, všechno… Necítil jsem snad jenom ta žebra.



Už s předstihem jste hlásil, že chcete startovat i ve štafetě. Jaká byla regenerace?

Tak o té nemohlo být snad ani řeči. Tak jsem byl dobitý. Forma je nulová, ale někde se začínat musí. Takže platí to otřepané pravidlo, s úspěchem se únava vstřebává lépe.

Tentokrát do Vysočina Areny nedorazilo na Světový pohár v běhu tolik lidí, jak bývalo zvykem. Užil jste si přesto atmosféru?

Svůj vstup do sezony jsem směroval do Nového Města, což bylo skoro nereálné. Startovat tady je pro mě vždycky velká prestiž. Když jsem vystartoval, tribuny začaly řádit. Bylo to super, jak jsem ale zmizel z dohledu stadionu, udělalo se mi najednou špatně. (smích)



Co vás čeká dál?

Původně jsem měl ve Světovém poháru po Novém Městě skončit. Teď se ale plány mění. Čeká mě Marcialonga, kterou ale pojedu spíš než na výsledek v rámci objemové přípravy. Do Světového poháru naskočím zase na konci února v Lahti, potom je turné v Kanadě. Uvidíme, jak se dál rozhodnou trenéři.