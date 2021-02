Martine, jak moc jste současnou zápasovou přestávku přivítali?

Určitě jsme rádi, že ta pauza přišla. Na druhou stranu to ale není tak, že bychom odpočívali, jak by si někdo mohl myslet. Spíše doháníme resty, na něž nebyl při předchozím náročném programu čas.

Psychika si ovšem trochu odpočine, že?

To ano, po mentální stránce to je určitě odpočinek. Po fyzické stránce je to pro nás ovšem náročnější, než hrát stylem sobota, středa, sobota. Nyní tak nabíráme kondici a sílu.

Je hodně obtížné se koncentrovat na každý další zápas při tak rychlém sledu utkání, který jste v první polovině února měli?

Myslím si, že je to hodně o tom, jak se týmu zápasy podaří. Pokud se vyhrává, hlava regeneruje rychleji něž tělo. Naopak, když se úplně nedaří, což byl náš případ, je hlava větším problémem než tělo. Tělo se dá přece jen lépe přemluvit.

Z předchozích pěti duelů jste uhráli pouze jediný bod. Určitě jste měli větší ambice?

Z utkání proti Zubří, Brnu a Hranicím jsme chtěli vytěžit co nejvíce. Zápas s Brnem jsme měli dobře rozehraný, konečná remíza pro nás byla ztrátou.

Co prohry s Hranicemi a Zubřím?

V Hranicích jsme první poločas nepodali dobrý výkon a prohrávali o šest branek. Po pauze jsme ale byli lepší a měli dost příležitostí výsledek otočit. Se Zubřím to bylo na obě strany otevřené. Z těchto utkání šlo určitě vytěžit více, v další části sezony nás to bude mrzet.

V dvojzápase s Plzní jste ukázali obě své letošní tváře. Nejprve výborný výkon na půdě soupeře a málem senzační zisk bodů, ale o dva dny později výprask na domácí půdě. Čím to bylo způsobené?

Hráči Plzně nás doma zkraje asi trochu podcenili a pak se do zápasu nemohli dostat. Naopak my jsme hráli uvolněně, s lehkostí, skoro jako v loňské sezoně. Naopak doma to byla asi největší facka. Prohru o patnáct branek jsme si určitě nezasloužili, zvlášť, když jsme dva dny předtím sahali po bodech.

Nedoplatili jste opět tak trošku na nezkušenost mladého kádru?

S tím bych tak úplně nesouhlasil. V domácím utkání s Plzní byl totiž naším relativně nejlepším hráčem Robert Halíček, kterému je teprve sedmnáct let. Na něm je dobře vidět, že někteří mladí kluci už vystrkují růžky. Začínají na sebe brát zodpovědnost, když se nám zkušenější tolik nedaří, mají světlé momenty ve hře. Myslím si, že směrem do budoucna je to super.

Nesvazuje vás trochu předposlední místo v tabulce?

Asi ano, ale takové výkyvy si prostě nesmíme dovolit. V situaci, v níž jsme, s tím musíme počítat. Musíme se na to připravit především v našich hlavách.

Play-off je pro vás již ztracené. Je motivací do závěru základní části udržet jednobodový náskok na předposledním místě a neskončit na úplném dnu tabulky?

Jednoznačně nechceme skončit poslední. Je to pro nás všechny především otázka prestiže. Pro mě osobně by to bylo velkým zklamáním, pod něco takového bych se nechtěl podepsat. Prostě není možné, abychom takhle dopadli.

V posledních čtyřech duelech základní části doma přivítáte favorizované celky Karviné a pražské Dukly, venku vás čekají Zubří a Kopřivnice. Zisk kolika bodů je reálný?

Samozřejmě bychom jich chtěli získat co nejvíce. Nakolik je to reálné, samozřejmě nevím. Musíme dobře potrénovat, abychom se připravili na Zubří, kde chceme získat dva body. Od toho bychom se pak mohli odpíchnout.

Věříte v pozitivní stimul první výhry?

Přesně tak. Tým se pak může nakopnout a do dalších zápasů se jde úplně v jiném rozpoložení. Věřím, že poté jsme schopní potrápit doma i favority.

Před časem jste laboroval s tržným zraněním odhodové ruky. Už je vše v pořádku?

V některých předešlých utkáních ještě ruka nebyla úplně v pohodě, teď už bych ovšem měl být stoprocentně fit a k dispozici. Navíc jsem dohnal i fyzičku, protože předtím jsem nemohl pořádně potrénovat.