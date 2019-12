Právě ona byla na dvoudenním finále v Jaroměři, kde startovalo šest nejlepších škol v zemi, hlavní hnací silou Žďáru. Kromě porážky s reprezentantkou Lilianou Plachou z Prahy nenašla nad síťkou přemožitelku. V zápasech družstev ve stolním tenisu ale špičkové individuality nemusejí hrát takovou roli.

„Lucka hrála perfektně, úspěch ovšem závisel na celém týmu, v němž se postupně rozehrály k výborným výkonům jak Aneta Landsmannová, tak i Alžběta Švomová. Obě přidávaly důležité body. V klíčových utkáních s Prahou a Hodonínem rozhodovaly čtyřhry, které Anetka s Luckou po dramatickém průběhu urvaly 3:2 na sety,“ popsal učitel Jiří Bubák.

Po vítězství nad Hodonínem už bylo jasné, že si Biskupské gymnázium zajistí letenky do Číny. „Přiznám se, že jsem to vnitřně ohromně prožíval, po zápase jsem chtěl začít slavit, ale holky byly zcela opařené, vůbec nechápaly, co se děje. Musely se mi asi smát, že tam skáču radostí. Pokud si vzpomenete na výraz Ester Ledecké po dojezdu do cíle zlatého lyžařského olympijského závodu, asi tušíte, jak vypadaly,“ smál se Jiří Bubák.

Jeho slova potvrzují i jeho svěřenkyně. „Vůbec nám to nedošlo, na turnaji hrál každý s každým, ještě nás čekal jeden zápas a až zpětně jsme si uvědomili, že v něm už o nic nešlo. Pan učitel to měl spočítané, ale nechtěl nás nervovat,“ uvedla Alžběta Švomová.

Doslova v šoku byla i nejmladší z týmu Aneta Landsmannová, která rozhodla za stavu 2:2 na zápasy utkání s Prahou: „My tři? A do Číny? Vždyť jsme nebyli ani nasazené. Všichni čekali, že si to o postup rozdá Hodonín s Prahou. Je to neuvěřitelná pohádka a pořád jí nemůžeme uvěřit, nedochází nám to!“

Kromě soutěže družstev se v Jaroměři odehrál i turnaj jednotlivců. BiGy v něm potvrdilo vyrovnanost svých žaček. „Lucka obsadila 2. místo, Anetka s Bety se podělily o pátou příčku. Chtěl bych holkám za předvedené výkony pogratulovat. Odjely naprosto vyčerpané, ale myslím si, že na sebe mohou být pyšné. Zároveň bych chtěl poděkovat i vedení naší školy, které sportovní akci podpořilo. Prestižní postupová kategorie VI. (do 18 let) letos poprvé nebyla financována státem, škola nás ale podpořila a věřím, že se to vyplatilo.“

Postup na MS obnáší i určitá úskalí. „Ještě nebyly vydány propozice pro Čínu, takže teď nikdo pořádně neví, co bude, protože akce je až za deset měsíců. Když to dobře dopadne, budeme muset sehnat prostředky minimálně na letenky. Už to bude velká položka a určitě nezůstane jen u ní,“ uvědomuje si Jiří Bubák.

Biskupské gymnázium, které v posledních dvou letech pravidelně sbírá republikové starty, se pokusí navázat na dívčí zlato 16. a 17. prosince, kdy budou házenkáři bojovat o medaili na republikovém finále v Jindřichově Hradci. Jistý je i další start. Stejná sestava dívek už se kvalifikovala přes okresní a krajské kolo i na republikové finále středních škol v Hostinném. Dosud nejlepší umístění měli na starosti školní házenkáři, kteří v dubnu 2019 brali mezi středoškoláky stříbrné medaile.

Republiková finále Biskupského gymnázia za poslední dva roky:

Streetball dívek 2017 - 6. místo kat. V. (střední škola)

Stolní tenis dívek 2017 - 9. místo kat. IV. (8. a 9. třída)

Házená chlapců 2019 - 2. místo kat. V.

Stolní tenis dívek 2019 - 1. místo kat. VI. (do 18 let)

Házená chlapců 2019 - prosinec kat. VI. (do 18 let)

Stolní tenis dívek 2020 - březen kat. V.