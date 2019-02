Nové Město na Moravě - Závod Světového poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě vyhrál stejně jako v předchozích dvou letech Švýcar Nino Schurter. Úřadující mistr světa dnes zvítězil před Francouzem Stéphanem Tempierem a Němcem Moritzem Milatzem.

Olympijský šampion Jaroslav Kulhavý do cíle nedojel. Ženám překvapivě kralovala Francouzka Pauline Ferrandová-Prevotová. Nejlepší z českých reprezentantek Kateřina Nash skončila po dvou těžkých pádech patnáctá.

Z českých bikerů dopadl nejlépe Jan Škarnitzl, který se vrátil po zlomenině ruky k závodům 25. místem. Domácí favorité Kulhavý a Ondřej Cink po technických problémech neuspěli.

"Jsem naprosto spokojený. Sádru jsem měl mít až do zítřka a vůbec jsem nepočítal, že zde pojedu," pochvaloval si Škarnitzl. Cink měl naopak ke spokojenosti daleko, z boje o první desítku ho hned v zaváděcím kole vyřadil defekt zadního kola. "Neměl jsem nikdy defekt v tak důležitém závodě. Štve mě, že jsem si smůlu vybral zrovna v Novém Městě na Moravě," litoval nejlepší Čech průběžného pořadí SP.

Schurter šel do čela brzy po startu a poté už před sebe nikoho nepustil. "Dnešní vítězství bylo těžké. Musím říct, že vášniví a divocí fanoušci, kteří tu jsou, byli báječní. Velice rád tady závodím. Také proto, že mi tato trať vyhovuje," uvedl Schurter, jenž vyhrál s náskokem osmi vteřin, ale cílovou rovinku jel triumfálně s rukama nad hlavou.

Na vítěze předchozích dvou letošních závodů SP Juliena Absalona z Francie, jenž nadále vede celkové pořadí, zbyla pátá příčka.

Dvaadvacetiletá Ferrandová-Prevotová si dojela pro první vítězství v seriálu způsobem start - cíl s velkým náskokem téměř tří minut před Kanaďankou Catharine Pendrelovou. Třetí byla norská legenda Gunn-Rita Dahleová-Flesjaaová.

Nash absolvovala bez úhony zaváděcí kolo, po němž ztrácela 48 sekund na čelo, ale přišly dva pády, jejichž výsledkem byla naražená ruka, kterou si ihned po dojezdu ledovala. "Jela jsem naplno. Ruka sice chvilku nefungovala, ale řidítka jsem relativně držet mohla, na ruku jsem zapomněla a pak se do závodu vrátila. Ale pokud chce člověk bojovat o první pozice, tyhle pády tam nepatří," řekla Nash novinářům.

Závod vůbec nevyšel Tereze Huříkové, která uzavírala první třicítku. V jeho průběhu byla až padesátá a na vítězku ztratila přes 11 minut. "Od začátku do konce to bylo nadoraz, bolely mě nohy, záda… Přišlo mi, jako kdybych jela na pevném kole a cítila jsem, že jedu pomalu," uvedla zklamaně Huříková. Ani velký posun ve výsledkové listině ji příliš nerozveselil. "Bylo to spíše tím, že ostatním docházely síly, než že bych se rozjela. Celý závod jsem se protrápila. V tréninku jsem do kopců lítala, dnes jsem je těžko vylezla," dodala Huříková.

Mezi jezdci do 23 let byl Jan Vastl sedmnáctý. Zvítězil Michiel Van der Heijden z Nizozemska a ukrojil z náskoku vedoucího muže průběžného pořadí Jordana Sarroua. Francouz dojel druhý.

Teprve osmnáctiletý Vastl sice ztratil v cíli na vítěze přes pět minut, přesto měl z výsledku radost. "V takovéhle konkurenci jsem se 17. místem hrozně spokojený. Navíc když jsem tady prvním rokem," řekl.