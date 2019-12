Rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila v závodu na 5000 metrů na Světovém poháru v Nur-Sultanu těsně druhá. Světová rekordmanka prohrála o pouhých pět setin sekundy s Kanaďankou Ivanií Blondinovou, jež časem 6:54,945 překonala její rekord dráhy.

Martina Sáblíková. | Foto: ČTK

I přes těsnou porážku byla Sáblíková se svým vystoupením spokojená. "Já jsem fakt spokojená, protože to byl první start od Tomaszówa i vlastně první ostrý trénink, protože v tréninku jsem nic tak dlouhého měřeného nejela. Jsem spokojená, jak se mi jelo, i s tím posledním kolem. Sice to o pět setin nevyšlo, ale závod to byl super, užívala jsem si ho," řekla v nahrávce pro média.