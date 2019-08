Jedná se o sportovní benefiční akci pro děti i dospělé, která se bude konat v areálu přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě.

Na příchozí čekají dvě běžecké trasy. Delší trasa měří pět a půl kilometru, kratší bude mít přibližně o polovinu metrů méně. Pro všechny bude pochopitelně připraven i doprovodný program, občerstvení, skákací hrad, malování na obličej, orientační běh pro děti a podobně. Na závěr se představí Trial na kolech AMK Hamry nad Sázavou.

„S účastí na běhu pro Domácí hospic Vysočina jsem neváhala ani chvíli,“ uvedla Martina Sáblíková. „Když může člověk podpořit jakoukoliv charitativní akci, přispět na dobrou věc, měl by to udělat. Myslím, že každý by měl mít právo dožít v nejlepších možných podmínkách a mít co nejlepší možnou péči. Navíc se nově otevírá i hospic pro děti. Každá pomoc, byť třeba malá, se počítá. Doufám, že se nás tam sejde co nejvíc!“

Doporučené startovné je pro mládež 50 korun, pro ostatní 150 Kč. Horní výše ale není samozřejmě omezena.