S Plzní takto hrát nemůžeme, kabonil se po porážce Ptáčník

Podařený start do jara to sice nebyl, za svůj výkon proti hegemonovi posledních sezon se ovšem určitě nemají za co stydět. „Tentokrát na nás byla Plzeň velice dobře připravená,“ uznal gólman extraligových házenkářů Nového Veselí Michal Studený.

Příležitostí k zakončení si proti favorizované Plzni vytvořili házenkáři Nového Veselí (v červených dresech) dostatek. V koncovce však až příliš často selhávali. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Obtížnější start do druhé poloviny letošní sezony Extraligy mužů si mohli házenkáři Nového Veselí sotva přát. S vedoucím celkem soutěže se sice prali statečně, dva body za výhru 30:24 si ale odvezli hráči Plzně. Dopláceli na chyby „Za prohrou stály především naše technické chyby, kterých bylo až příliš moc,“ přiznala levá spojka Nového Veselí Adam Ptáčník. „Přitom jsme na ně měli připravený herní systém, jenže jsme v něm dělali zbytečné chyby a Plzeň je tým, který je umí potrestat. Na hřišti to bylo vidět, takto s nimi hrát prostě nemůžeme,“ mrzelo Ptáčníka. Souboj Smejkalů vyhrál otec, výsledek napsal vnučce Přečíst článek › Toho mohlo těšit alespoň to, že byl s šesti vstřelenými brankami v zápase nejlepším střelcem svého mužstva. „Proto, abych pomohl týmu, chci pokaždé skórovat. Na druhou stranu nejsem spokojený s úspěšností naší střelby, byť to ode mě asi byl relativně dobrý zápas,“ přemítal Ptáčník, který ale neměl důvody ke spokojenosti. „Bohužel nám to tentokrát nevyšlo. Chtěli jsme hrát více přes spojky a přehrávat to ze strany na stranu. Jenže i v tom jsme vyráběli chyby. Přitom, když to vyšlo, tak se nám gólově dařilo,“ dodala levá spojka Nového Veselí. Měli těžkou práci Zřejmě nejnáročnější úkol čekal v sobotním podvečeru na oba gólmany Sokola. Ani jednomu z nich se dá sotva co vyčítat, na útočníky Západočechů však tentokrát byli krátcí. „Plzeň hrála v útoku hodně dobře, bylo to pro nás docela složité,“ krčil rameny strážce prostoru Nového Veselí mezi třemi tyčemi Michal Studený. On i jeho kolega, Adrián Šimovček, se sice snažili, jak mohli, ale jejich úspěšnost proti skórujícím hráčům lídra soutěže nebyla vysoká. Hroši musí doufat, naděje umírá poslední Přečíst článek › „Jejich útočníky sice máme načtené, jenže v Plzni jsou takoví hráči, kteří se načíst prostě úplně nedají. K tomu, abychom proti takovému protivníkovi uspěli, se musí se sejít výborný výkon obrany i gólmanů,“ připomněl gólman Nového Veselí. Celý předchozí týden se hovořilo o tom, nakolik výkon a přístup Západočechů poznamená jejich prosincová prohra na stejném hřišti v semifinále Českého poháru. Obavy to byly liché, bohužel. „Ta předchozí prohra na jejich výkonu byla cítit. Určitě tu podruhé za sebou nechtěli prohrát, rozhodně nás nepodcenili. V prosinci se tu během zápasu jakoby uchlácholili, promrhali svůj náskok a na konci se to snažili, marně, dohnat. Tentokrát hráli po celý zápas mnohem lépe,“ poznamenal Studený. Šance na reparát Po prohře s Plzní klesli házenkáři Nového Veselí v extraligové tabulce o příčku níž na šesté místo. Tuto sobotu navíc zajíždí na palubovku sedmých Lovosic. „Rozhodně tu chceme uhrát nějaké body. Lovosice teď dokázaly remizovat na Dukle, takže ukazují, že mají kvalitu. My ale teď půjdeme zápas od zápasu a budeme chtít minimálně páté místo,“ dodal Michal Studený.

