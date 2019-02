V pondělí 5. února vyjde ve všech regionálních Denících po celém Česku speciální příloha věnovaná Olympijským festivalům, které v Brně a Ostravě umožní návštěvníkům během únorové zimní olympiády vyzkoušet si na vlastní kůži olympijské sporty. V unikátním průvodci najdete nejen program festivalů, ale i voucher v hodnotě 50 Kč pro vstup zdarma.

Sportovní fanoušci, pozor! Pokud se chystáte mezi 9. a 25. únorem během zimní olympiády v korejském Pchjongčchangu navštívit Olympijské festivaly v Brně a Ostravě, máme pro vás jedinečnou nabídku: pokud si v pondělí 5. února koupíte váš regionální Deník, vyděláte.

Za 17 korun totiž dostanete speciální přílohu s podrobným průvodcem Olympijskými festivaly a součástí přílohy bude i voucher, který si pak přímo v dějišti festivalu vyměníte za volnou vstupenku v hodnotě 50 Kč.

A to není vše. Získat můžete ještě další vouchery a tím i volný vstup klidně pro celou rodinu. To pokud si za pouhých 39 korun zakoupíte aktuální vydání časopisu TV Star s nepostradatelným průvodcem zimní olympiádou 2018, kde najdete dvojici voucherů na vstup zdarma. A jeden voucher pak umístíme ještě v sobotu 10. února do oblíbené přílohy Deník Víkend.

Celkem tak můžete za 73 korun získat dvoje noviny, skvělý časopis a navrch ještě 4 vstupenky v hodnotě 200 korun. To se vyplatí!

Olympijské festivaly nabídnou od pátku 9. února spoustu zábavy. A vše popíše zvláštní pondělní příloha Deníku. Kromě voucheru na volnou vstupenku v ní najdete plánky obou festivalových míst ve vítkovické Ostravar Aréně a v pavilonu Z brněnského výstaviště, fotografie z příprav festivalů, program více než dvoutýdenní akce s největšími lákadly nebo rady, jak nejlépe do Brna a Ostravy přicestovat i z jiných koutů Česka.

Návštěvníci si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet zimní olympijské sporty. K dispozici jim v Ostravar Aréně a na brněnském výstavišti budou například bruslařský okruh, dráha pro biatlon se střelnicí, dráha na curling nebo třeba rampa pro snowboardy.

Na velkolepé společenské akci nebude chybět ani Deník, mediální partner akce. Pro návštěvníky festivalu připravujeme několik překvapení. Tím hlavním je speciální novinářská zóna. Co nabídne?

„Redaktoři Deníku budou přímo na místě každý den dělat noviny, psát reportáže z dění na Olympijském festivalu v Ostravě i v Brně, pořizovat rozhovory se známými sportovci, ale i s běžnými návštěvníky akce, pro které budeme navíc denně vydávat speciální festivalovou přílohu,“ přibližuje ředitel redakcí Deníku Roman Gallo.

Lidé si současně budou moci odnést unikátní památku z našeho fotokoutku: vlastní titulní stranu, na níž bude jejich fotografie. Fotit se mohou jednotlivci i celé skupiny.

„Pěkná vzpomínka to může být třeba pro rodiny s dětmi,“ dodává Gallo. Fotografovat se lidé budou moci i v módních doplňcích ze speciální olympijské kolekce společnosti Alpine Pro, která Deníku zapůjčila například šály nebo slavnou čepici Raškovku.

Kromě toho zóna Deníku nabídne i další program a soutěže. „Návštěvníci akce se u nás budou moci zahřát dobrou kávou nebo si zasoutěží na biatlonovém trenažéru Kondice,“ říká Jana Švecová, ředitelka eventového oddělení Deníku. „O víkendech rovněž uspořádáme soutěž Najděte eskymačku Deníku. Kdo ji na festivalu objeví a vyfotí se s ní, může vyhrát vstupenky na skvělé koncerty, letní festivaly nebo do divadel,“ podotýká Švecová.