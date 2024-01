Sedm týdnů. Tak dlouho trvala závodní pauza české rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Po vyléčení zraněného třísla jí od pátku čekají v zamoří dva podniky Světového poháru a následně mistrovství světa v Calgary. „Už se moc těším,“ vzkázala ze Salt Lake City v nahrávce pro média trojnásobná olympijská vítězka.

Martina Sáblíková se po sedmitýdenní zdravotní přestávce vrací do kolotoče Světového poháru. | Foto: Sport Invest

Zdravotní přestávku v průběhu sezóny si musela Martina Sáblíková dopřát kvůli zranění ze závodu v polském Tomaszówě. „Pauzu jsem samozřejmě využila především k doléčení třísla po zranění v Tomaszówě. Do toho jsem poctivě trénovala a ke konci to již bylo všechno v pořádku,“ prozradila o svém aktuálním rozpoložení.

Klid jí skončí v pátek, kdy se v Salt Lake City, kde se na tamní dráze postaví na start závodu na tři kilometry. „Už se moc těším,“ potvrdila Sáblíková. „Aklimatizace je samozřejmě těžší, ale není to nic, co bych nezvládla. Věřím, že se s tím do závodů poperu.“

Jak její tým plánuje, v hlavním městě státu Utahu se postaví na start dvakrát. „V Salt Lake City bych měla startovat na trojce, a doufám, že i na patnáctistovce. Uvidíme po trojce, jak se budu cítit,“ uvedla k plánu rodačka z Vysočiny. „Dráha zatím vypadá dobře, led je slušný. Záležet ale bude na podmínkách při závodě. Před týdnem tady jeli kontinentální pohár a led nevypadal vůbec špatně.“

Z Ameriky se rychlobruslařský peloton přesune do Kanady, kde pokračuje Světový pohár v Québecu. Na něj naváže od patnáctého do osmnáctého února mistrovství světa v Calgary. „V Québecu bych měla absolvovat stejné závody jako v Salt Lake City. V Calgary pojedu určitě trojku a pětku,“ dodává Martina Sáblíková.