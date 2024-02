Medailová éra ještě nekončí. Nestárnoucí rychlobruslařka Martina Sáblíková obhájila na mistrovství světa v Calgary bronz v závodě na 3000 metrů. Do své sbírky tak přidala již třiatřicátou medaili z MS v kariéře. „Zní to až neuvěřitelně a jsem za ní moc ráda,“ netajila Sáblíková v nahrávce pro média po závodě.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková | Foto: Deník/Karel Líbal

Trojnásobná olympijská šampionka zajela na oblíbené kanadské dráze svůj letošní rekordní čas a dokázala, že i v šestatřiceti letech stačí těm nejlepším.

Sáblíkovou porazily jen úřadující olympijská vítězka na této distanci Irene Schoutenová z Nizozemska a domácí Isabelle Weidemannová.

„Pro mě tahle medaile znamená ohromně moc,“ přiznala Martina Sáblíková. „Já jsem se po Salt Lake City necítila vůbec dobře a na mistrovství světa jsem vůbec nechtěla jet. Hodně lidí mě pak přemlouvalo, ať jedu. A teď jsem za to ráda, protože bych tu medaili neměla.“

Příprava na šampionát tak nebyla vůbec ideální. „Lépe se mi začalo jezdit až tak od pondělí. Jediné, na co jsme se zaměřovali, byla technika jízdy,“ přiznala rodačka z Vysočiny.

V Calgary čeká ještě Sáblíkovou závod na pět kilometrů. S jakým cílem půjde na start? „Uvidíme. Jede se až v neděli, tedy za tři dny. Půjdu do toho s tím, že tam nechám všechno a uvidíme, jak to dopadne. Bude to těžké, ale těším se,“ uzavřela krátké hodnocení Sáblíková.