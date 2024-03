Nečekaná zpráva. Překvapivé rozhodnutí nizozemské rychlobruslařky Irene Schoutenové o konci kariéry dojalo její rivalku Martinu Sáblíkovou. Té tak ze startovního pole odchází další dlouholetá konkurentka. „Ohromně mě to překvapilo,“ přiznala držitelka sto padesáti medailí v kariéře.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková letos získala dvě bronzové medaile z mistrovství světa. Poté musela sezónu ze zdravotních důvodů po menším operačním zákroku na noze ukončit. | Foto: Deník/Karel Líbal

Po skončení této sezóny máte ze světových kolbišť na svém kontě sto padesát medailí. Dokázala byste si vůbec vybavit závody, na kterých jste je postupně získala?

Na všechny bych si určitě nevzpomněla. Ty hlavní závody ale určitě ano. Například - teď po Calgary, když oznámila konec Irene Schoutenová, jsem si vybavila, kdy jsme spolu byly poprvé na startu.

Povídejte.

Bylo to v roce 2016, kdy jsme spolu startovaly na pět kilometrů. Já jsem tehdy vyhrála a ona byla třetí. A na dlouhých tratích jsme spolu startovaly zase až teď.

Martinu Sáblíkovou zpráva o konci kariéry konkurentky dojala:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Jak jste vůbec prožívala tu zprávu, že Irene Schoutenová končí?

Ona to oznámila v den našeho odletu z Calgary do Česka. Ráno jsem si to přečetla na sociálních sítích, a když jsem potom přišla na snídani, už tam seděla. Seděla tam s týmem, měla slzy v očích a byla fakt hodně naměkko. Takže jsem mezi ně nešla. Ale potom, když odcházela, jsem se zvedla a šla jsem za ní.

Co jste si řekly?

Samozřejmě jsem jí popřála hodně štěstí. Musím přitom říct, že, i když jsme se spolu mockrát nebavily, fakt mě její odchod hodně dojal. Tím jak jsme malý sport a jsme všichni hodně semknutí, bylo pro mě její rozhodnutí obrovské překvapení.

Sáblíková se těší do Inzellu. Na pivo a párek. Snad si je i zasloužím, směje se

Jak vnímáte, že se proměňuje startovní peloton a vaše souputnice postupně končí?

Kolem mě už opravdu skončilo dost závodnic. Vlastně jediná, která ještě pokračuje, je Pechy (Němka Claudia Pechsteinová). To o něčem vypovídá. Hodně lidí je pryč a když odcházejí, úplně příjemné to není.

Takže jste jistě ráda, že Claudia Pechsteinová stále pokračuje.

To je pravda. Kolikrát si říkám, jak je fajn, že Pechy tady je. Protože jinak bych byla suverénně nejstarší. Za to jsem ráda. Jí jsem vždycky obdivovala. Nechci říkat, že to bylo jenom kvůli ní, ale v roce 2002, když získala dvě zlata na trojku a pětku v olympijském rekordu, byla to pro mě obrovská motivace a hodně jsem k ní vzhlížela. Když jí teď potkám, vím, že to již není ta rychlá Pechy, jak jsme u ní byly vždycky zvyklé. Ale stále dokáže porážet své mladé německé kolegyně, smekám před ní klobouk. To je masakr.

Martina Sáblíková o své kariérní medailové sbírce:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Tušíte, zda bude pokračovat i v příští sezóně?

Ona vždycky říká, že jestli jí bude bavit půl rok do nové sezóny, tak do ní naskočí. Nechává tomu tedy otevřený průběh. Myslím si, že v jejím věku je to rozumné. Když jí to pořád baví, proč by končila?

Vy jste si naplánovala kariéru minimálně do příští olympiády. Jak se bude chystat na příští sezónu?

O tom jsem ještě úplně nepřemýšlela. Určitě pojedu na dovolenou, potřebuji si pořádně odpočinout. Nejen co se týká fyzické stránky, ale musím i vypnout hlavu a dát se celkově do klidu. Potom se uvidí.

Legendy světového ženského rychlobruslení

Claudia Pechsteinová

narozena: 22. února 1972 (Berlín, NDR)

ve Světovém poháru od roku 1991

úspěchy: 5x zlatá + 2x stříbrná + 2x bronzová na OH; 6x mistryně světa (z MS má také 21 stříbrných a 14 bronzových medailí); 3x mistryně Evropy; trojnásobná vítězka Světového poháru

Martina Sáblíková

narozena: 27. května 1987 (Nové Město na Moravě)

ve Světovém poháru od roku 2002

úspěchy: 3x zlatá + 2x stříbrná + 2x bronzová na OH; 21x mistryně světa (na MS získala dále 8 stříbrných a 5 bronzových medailí); 5x mistryně Evropy; čtrnáctinásobná vítězka Světového poháru

Irene Schoutenová

narozena: 21. června 1992 (Andijk, Nizozemsko)

ve Světovém poháru v letech 2010 – 2024

úspěchy: 3x zlatá + 2x bronzová na OH; 5x mistryně světa (plus pět bronzových medailí); 4x mistryně Evropy; dvojnásobná vítězka Světového poháru



box