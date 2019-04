První poločas se však svěřencům trenéra Pavla Hladíka vůbec nepovedl. „Sešlo se tam několik faktorů. Předně hrozná cesta k zápasu, kdy jsme třikrát museli stát a do Frýdku jsme přijeli sotva třičtvrtěhodinku před úvodním hvizdem, což mohlo hráče ovlivnit,“ přemítá Hladík.

„Nebyli jsme proto dobře rozpoložení do začátku, naše nasazení nebylo takové, jaké má být. Naopak hráči Frýdku se chytli a celý první poločas byli nepříjemní. My jsme se zvedali až od 20. minuty, ale stejně to nemělo potřebné parametry,“ sdělil kouč Sokola. O poločasové přestávce tak musela za nepříznivého stavu 13:16 přijít důrazná domluva.

„Výjimečně byla bouřka, přestože většinou to řeším v klidu. Ale pomohlo to, protože druhá půle byla z naší strany dobrá. Za výkon v ní jsme si zasloužili vyhrát. Pro domácí je to možná krutý výsledek, protože jim chybí ještě více hráčů než nám,“ cítil se soupeřem Hladík.

Do odvety si tak jeho ovečky přenesly výhodu tří branek k dobru. I případná prohra o dva góly by tak přinesla postup do souboje o páté místo s vítězem série Kopřivnice – Lovosice.

„Vypadá to nadějně, ale myslím si, že jsme mohli vyhrát o více branek a byl by v podstatě do odvety klid. Tento výsledek pořád dává Frýdku reálnou šanci, jak ještě o postup hrát,“ varuje kormidelník klubu z Vysočiny.

Sobotní odveta začíná v ZDT Aréně v 19.15. „Pozor, Frýdku se mohou nějací hráči uzdravit, a může to být úplně jiný zápas. Musíme se vrátit k výkonu z druhé půle na jejich hřišti, pak se nemusíme bát a postoupíme,“ je přesvědčený Pavel Hladík.