Káthmándú/Nové Město na Moravě - Horolezec Radek Jaroš sen o další osmitisícovce nevzdal. Ani přes komplikace nejrůznějšího druhu. Spolu se svým kolegou Zdeňkem Hrubým se přece jen vydají na Makalu (8463 metrů), pátou nejvyšší horu světa.

Radek Jaroš | Foto: Archiv Radka Jaroše

Původně mělo sehrané duo v plánu vylézt Annapurnu. Několik dní po úspěchu na jiné osmitisícovce, Dhaulágiri, horolezci svůj plán změnili.

„Z Annapurny se všechny expedice stáhly kvůli špatnému počasí. Agentury, které jsme oslovili, nás tam nechtěly dopravit, nechtěly si nás vzít na triko,“ vysvětlil Jaroš Českému rozhlasu Region.

V nepálském hlavním městě Káthmándú pak narychlo vyřídili všechna potřebná povolení k expedici a složili finanční zálohy. „Ve středu (dnes) odlétáme. Teda jestli nám do úterního večera přijdou věci z expedice na Dhaulágiri,“ popisoval novoměstský horolezec komplikace na svých webových stránkách.

Kvůli malé kapacitě letadla ale musí oba Češi vyrazit jen „nalehko“. „Čeká nás těžká selekce. Můžeme s sebou vzít každý maximálně čtyřicet kilogramů,“ tvrdí Jaroš.

„Letíme ráno letadlem na horské letiště do Lukly a hned potom dál malým vrtulníkem pod Makalu,“ dodává „sběratel osmitisícovek“, kterého už tolik netrápí omrzliny vlastních nohou.

Horolezci se ale nedostanou až do základního tábora. Kvůli jednomu havarovanému vrtulníku mají další piloti strach létat nahoru. „Poletíme níž. A den budeme mít na to, abychom se do base campu dostali, hned další den bychom už pravděpodobně startovali na kopec,“ nastiňuje itinerář.

„S sebou maximálně dva stany, jeden do BC, druhý do stěny, jeden spacák,“ vypočítává nejnutnější výbavu. Vrcholu Makalu ve východní části Nepálu zatím dosáhli jen čtyři čeští lezci. Vůbec prvními lidmi na vrcholu byli v květnu 1955 Francouzi Jean Couzy a Lionel Terray.

