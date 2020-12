Trénují s rouškami, přičemž využívali metodické pomoci ze strany basketbalové federace. Řeč je o basketbalistech a basketbalistkách Žďáru nad Sázavou.

Ti se individuálně připravovali už v době nouzového stavu. „Díky České basketbalové federaci, za přispění Národní sportovní agentury, jsme měli k dispozici tréninkový program či aplikaci. Stačilo tedy, aby se hráči a hráčky napojili na telefon a mohli se díky instruktážnímu videu připravovat,“ pochvalovala si hrající trenérka žďárských Vlčic Věra Stočková.

Netýkalo se to ale všech kategorií. „Rozjeli jsme to u těch starších patnácti let. Důvod byl prostý, aby se v nouzovém stavu patřičně udržovali, ale pod odborným vedením,“ vysvětlovala.

Jakmile vláda situaci uvolnila, pustili se ve Žďáře do společných tréninků. „Nejsou ovšem plnohodnotné, protože musíme trénovat s rouškami. Já jsem je zatím nevyzkoušela, protože jsem měla těžší průběh covidu a skončila jsem dokonce v nemocnici,“ svěřila se Stočková a pokračovala. „Při trénincích zatím jen sedím za stolkem, protože bych to neudýchala. Na holkách je ovšem vidět, jak je to obtížné.“

Své ovečky proto musí pořádně hlídat, aby trénink nebyl spíše ke škodě. „Když děvčata nechám běhat, nemohou jít do maxima. Proto je trénink postavený tak, aby nemusely běhat naplno. Spíše se věnujeme střelbě, děláme krátká individuální cvičení, aby se nezadýchávaly,“ potvrdila.

Jinak ale Vlčice berou roušky s nadhledem. „Mají z toho srandu, berou roušky s humore,“ pousmála se.

Také vedení týmu k tomu přispívá. „Snažíme se vše dělat tak, aby se hráčky na roušky nesoustředily. Samozřejmě je to protivné, protože jim pot teče po obličeji a vše následně zůstane v roušce,“ sdělila.

Restart basketbalových soutěží je zatím nejistý. „Před nedávnem přišlo z České basketbalové federace rozhodnutí, že se nezačne dříve než po novém roce. Ovšem pouze v případě, že se zruší používání roušek v uzavřených prostorách pro sportovce,“ naznačila.

Používání roušek je pro všechny halové sportovce tématem číslo jedna posledních týdnů. „Z řad Národní sportovní agentury je velký tlak na vládu ohledně roušek. Tedy, že je nevhodné v nich trénovat, navíc není možné kvůli nim podávat plnohodnotný výkon. Třeba z naší federace nám ani nedoporučují tréninky s rouškami,“ přiznala.

Velký problém tak může nastat s dohráváním letošního ročníku basketbalových soutěží. Třeba ženy odehrály ve druhé lize pouze jediné kolo. „Ono se to v jednotlivých kategoriích může lišit. Obecně ale platí, že pokud se opět nezačne do konce ledna, není šance soutěže plnohodnotně dohrát. Spousta dětí navíc hraje dvě soutěže, takže pak ani není prostor na překládání. To by bylo termínově hodně složité,“ řekla Stočková.