Dvě nehody, penalizace i pomoc soupeřům. Pestrou Rallye Dakar prožila velkomeziříčská posádka Toyota Gazoo Racing Czech Tomáš Ouředníček, David Křípal. Těžkou prověrku ale zvládli a nakonec úspěšně dorazili do cíle. Ouředníček již poosmé, Křípal pošesté. „Hlavní cíl, dojet a lépe poznat vůz, jsme splnili,“ pochvalovala si dvojice v cíli.

Posádka Tomáš Ouředníček, David Křípal se svým vozem Toyota Hilux GR T1+ na Dakaru 2024. | Foto: Toyota Gazoo Racing Czech

Tým neodlétal na Dakar v optimální pohodě. Posádku zlobily zdravotní patálie, na rallye navíc odjížděli s novým speciálem. Jak se povede kvůli různým peripetiím málo prověřenému vozu Toyota Hilux GR T1+? „Příprava nového auta byla natolik náročná, že jsme nezvládli už žádný podzimní závod, ani žádné rozsáhlejší testy a navíc pracujeme s velmi omezeným rozpočtem,“ vysvětloval Tomáš Ouředníček.

Nakonec se posádka se startovním číslem prokousala až do cíle. Na devětatřicáté příčce konečného pořadí. „Pro nás je podstatné, že jsme splnili hlavní cíl – tedy dojet a lépe poznat možnosti a schopnosti nového auta,“ řekl Ouředníček. „A důležité je také to, že jsme jako jedna z mála posádek projeli úplně všechny navigační body a nezískali tak žádnou další penalizaci. Za to patří velký dík hlavně Davidovi.“

Daleko lepší pozici týmu znemožnilo hned několik klíčových momentů.

Dvě srážky

Ouředníčkova Toyota prožila velmi blízké setkání dvěma francouzskými vozy. Hned v prologu se srazila s francouzským vozem Century. „Na horizontu se proti nám objevil v protisměru vůz číslo 246. Přestože jsme oba brzdili, došlo i tak k čelní srážce. Poškození není velké, odnesla to jen přední maska, ale ztratili jsme hodně času,“ popsal hrůznou chvíli Ouředníček.

V předposlední etapě orazítkoval Toyotu Čechů jiný Francouz. „Dojeli jsme do kaňonu, kde byl hustý prach. Museli jsme zastavit, a tak trochu jsme uvízli mezi stromy. Nemohli jsme se s autem vyprostit. Proto David vystoupil z auta ven, aby varoval jinou posádku, která se k nám blížila. Nevěnovala nám však pozornost a narazila do našeho auta, čímž poškodila jeho zadní část. Byli jsme zaklíněni do sebe, my jsme nemohli jet dopředu a oni nemohli vycouvat. Naštěstí přijelo další auto a vytáhlo nás oba ven,“ přiblížil druhou nehodu Ouředníček.

Problémy s vozem

V premiérové dvoudenní etapě nabrala česká posádka penalizaci jedenačtyřicet hodin. „Zůstali jsme jen na třech kolech,“ vrátil se k problému jezdec. „Hned bylo jasné, že to bude velký problém. Když jsme se na Hilux podívali, zjistili jsme, že všechny šrouby, matice kol, jsou ulomené. Všechny. Neměli jsme tušení, jak to opravit.“

Po náročné opravě a opatrné jízdě se druhý den vůz přece jen dostavil do cíle. Protože však překročil maximální čas etapy, přišla zmíněná penalizace.

Ztráta času za šlechetnost

Ve čtvrté etapě v měřeném úseku pomohli Ouředníček s Křípalem v nesnázích dvěma posádkám. Na jejich upozornění však traťoví komisaři reagovali pozdě. „Sdělili nám, že by sice mohli zvážit, zda nám nějaký čas odečtou, ale bohužel bylo dost pozdě na změny ve startovní listině, které by pro nás byly nejdůležitější,“ prozradil Ouředníček. Posádka tak startovala ze zadních pozic, musela se prokousávat pomalejšími vozy a velkou část absolvovala v prachu.

Další plány

Po úspěšném návratu domů nyní čeká Ouředníčka s Křípalem oddech. Ale opravdu jen krátký. Práce je před týmem více než dost. „Náš projekt koncepční spolupráce českého závodního týmu a managementu Toyoty je naplánován na pět roků, takže jsme v podstatě pořád na začátku,“ ví pilot. „Můžeme slíbit, že budeme celý rok poctivě pracovat, abychom si zasloužili podporu našich partnerů a fanoušků a mohli tak být na příštím Dakaru ještě silnější.“

Do Dakaru 2025 se závodníci z Vysočiny objeví na dalších závodech v písku. „Určitě chceme jet na dubnový Morocco Desert Challenge, což je takový náš srdcový závod. S Davidem jsme tam už zvítězili, ale také vážně havarovali,“ uzavírá ohlédnutí za Dakarem 2024 Tomáš Ouředníček.