/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kvůli technické závadě málem v Rallye Dakar skončili. Posádka týmu Toyota Gazoo Racing Czech Tomáš Ouředníček - David Křípal navzdory tomu dokončila první půlku saúdskoarabského vytrvalostního klání, kterou představovala dvouetapa Chrono 48.

Jízda Ouředníčkova vozu Toyota Hilux GR T1+ v dunách pouště. | Video: Toyota Gazoo Racing Czech Team

„Už samotný start ukázal, že to bude pěkně těžké. Kamion, který startoval těsně před námi, se po nájezdu do prvních dun převrátil. Pak jsme uviděli Krzysztofa Holowczyce a jeho otočené mini. Auto bylo dost zničené, nemohli jsme mu pomoci. Viděli jsme totálně rozsekaný Hilux Yazeeda Al-Rajhi, který byl průběžně ve vedení Dakaru,“ líčil pilot toyoty.

Posádka pokračovala bez větších problémů a užívala si náročnou trať. „Pak jsem ale uslyšel nějaký divný zvuk. Myslel jsem si, že možná máme defekt. Když jsem se podíval na displej, tlak na kolech byl v pořádku. Jenže zvuk a vibrace zesílily. Tak jsme raději zastavili a všechno zkontrolovali,“ pokračoval čtyřiapadesátiletý Ouředníček.

Oprava trvala tři hodiny

„Ještě než jsme vystoupili, viděl jsem v zrcátku, jak se zadní kolo vykutálelo z auta… Takže jsme zůstali jen na třech pneumatikách. Hned bylo jasné, že to může být velký problém. Všechny šrouby a matice byly totiž ulomené a neměli jsme tušení, jak to opravit,“ popsal takřka beznadějnou situaci.

Vypadalo to, že pro ně Dakar skončil. Byli v oblasti, kam se již kamiony rychlé asistence nemají šanci dostat. „Pak nás napadlo vzít štefty z jiného kola. To však bylo komplikované, David musel všechno odmontovat. Opravdu všechno - poloosu, brzdy, ložisko… Trvalo to snad tři hodiny, ale auto se nám podařilo nouzově zprovoznit. Měli jsme tři štefty a matice na předním kole a tři na zadním,“ popisoval řidič.

Opravu vozu v poušti přibližuje naše video:

Zdroj: Toyota Gazoo Racing Czech Team

Jenže to mohlo být nebezpečné a nevěděli, jak dlouho to může vydržet. Zapadalo slunce a přicházela temná saúdská noc. Snažili se jet dál, ale v dunách se jim to nezdálo bezpečné. Pak jim organizátoři přes satelitní Iritrack vzkázali, ať zastaví. Mohli je vyzvednout vrtulníkem, ale pak by vypadli ze soutěže. Nebo mohli zůstat přes noc v dunách a zkusit pokračovat ráno. Rozhodli se pro druhou variantu.

Tři posádky udržovaly v poušti malý oheň

Později za nimi přijel Can-Am. „Brazilci se ztratili a rozhodli se, že přespí s námi. A pak jsme ve vzduchu ucítili kouř, který se linul z hluboké rokliny. Tábořil tam další Can-Am se španělskou posádkou. Měli poškozený motor. Společně jsme pak udržovali malý oheň a spali na písku. Byla by to skvělá atmosféra, nebýt toho mě bolela záda a kvůli obrovské zimě jsem skoro nemohl spát,“ vykládal.

Vstali v pět a pokračovali za úsvitu. „Každých pět kilometrů jsme kvůli zkontrolování matic na kolech, jestli jsou dost utažené, stavěli. Jeli jsme opatrně, na trati ležely převrácené kamiony, rozbitá auta a SSV. Dvakrát jsme zapadli. Byla to jedna z nejtěžších etap, jakou jsem kdy jel. Tempo bylo velmi pomalé, protože jsem se bál, že přijdeme o obě kola, ale podařilo se nám dojet do cíle,“ radoval se.

„Nejlepší zprávou pak bylo, že jsme stále v závodě, protože jsme našli všechny waypointy. Šance na dobrý výsledek už není, ale alespoň můžeme pokračovat, a to je nejdůležitější,“ hlásil po dvoudenní etapě extrémně unavený Tomáš Ouředníček.

A nic na tom nezměnila ani dodatečná jednačtyřicetihodinová penalizace.