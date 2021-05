Martine, je výhra 33:30 po obratu v úplném závěru o to cennější?

No, nevím. Upřímně bych mnohem raději vyhrál klidným způsobem o patnáct branek, než to takhle rozhodovat až v závěru druhé půle. Tak, abychom konečně ukázali, že jsme se v naší hře opravdu výrazně posunuli.

To skoro vypadá, jako by vás taková výhra moc netěšila?

Ta zase ne. Samozřejmě je pozitivem, že jsme zvládli zápas otočit a vyhráli. Jde o cenný skalp, ale já vnímal tento zápas tak, že bylo naší povinností jej zvládnout.

Především v první půli prý spočíval největší problém ve vaší obranné hře. Viděl jste to podobně?

Souhlasím. Naše obrana moc nefungovala. Nechat si dát osmnáct branek od Hranic, to rozhodně není, mírně řečeno, ideální. Tolik gólů bychom neměli dostávat ani od nejlepších celků v extralize. Problém byl v našem nastavení na zápas i agresivitě.

Problém zmíněného nastavení, resp. nedostatku emocí, už několikrát zmiňoval také trenér Kostka. V čem hledat příčiny?

Těžko soudit, ale je to fakt. My si ovšem nemůžeme dovolit vstoupit do utkání takhle laxně. To by se nám mohlo v budoucnu vymstít. Tentokrát jsme o půli ztráceli jen tři branky, ale příště by to mohlo být daleko více a pak už se s utkáním těžko něco dělá. Třeba pokud teď začneme podobně v Brně, určitě budeme muset dohánět daleko větší ztrátu.

Může se na tom nějak projevovat větší únava z blížícího se konce sezony?

Únava určitě nějaký vliv má. Navíc my nyní trénujeme dost tvrdě, protože už se pomalu připravujeme na další sezonu. Po kondiční, ale i silové stránce absolvujeme náročné tréninky, což se také načítá. Musíme však zabojovat, ještě nás čekají další zápasy.

Ze čtyř duelů v play-out jste třikrát vyhráli. Jste s touto bilancí spokojení?

Určitě to není špatné, ale podle mého jsme mohli i zápas s Brnem zvládnout, té prohry je škoda. Rozhodně jsme si však trošku zvedli sebevědomí.

Jak se po zdravotních problémech cítíte na hřišti vy?

Musím to zaklepat, zdravotně jsem už v pořádku. Konečně jsem se snad dal dohromady.

I na vaší střelecké potenci se to pozitivně projevuje…

Díky tomu, že jsem konečně stoprocentně fit, mohu plnohodnotně trénovat. A to se pokaždé pozitivně odrazí rovněž v zápasech. Branky dávám hlavně díky tomu, že mohu naplno trénovat.