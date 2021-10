Ve Finsku se Martin Prokop musel vypořádat s tradičně náročnou tratí. „Nakonec to byla bramborová čtvrtá příčka. Ale i o tu jsme se museli poprat,“ netajil devětatřicetiletý rodák z Jihlavy na svém facebookovém profilu.

Svoji pouť závodem totiž mohl se spolujezdcem Michalem Ernstem ukončit dříve než před cílem. „V úvodu posledního dne jsme udělali hodiny, neudrželi jsme se na cestě a vypadalo to zle,“ popsal kritický moment Prokop. „Nakonec jsme ale podali na nás nadprůměrný výkon. Jeli jsme, co to dalo. Na místní borce to ale nestačilo.“

V cíli se Češi museli sklonit před triem Seveřanů. WRC 2 vyhrál Fin Suninen před Norem Østbergem a svým krajanem Huttunenem. „V posledních třech erzetát jsme se kousli a fakt to byl mazec. Byla tam i erzeta, na které jsem získal titul mistra světa. Na té jsme to nemohli nechat. Nakonec jsme zajeli parádní čas a jsme čtvrtí. Co víc si přát?,“ těšil konečný výsledek Prokopa, který si návrat do Finska užil. „Byl to skvělý víkend. Byla paráda zase tady závodit. I když je to nádherný závod, je zároveň i nejtěžší. Je tady potřeba mít odvahu a být pořádně vyjetej. To jsme tolik nebyli, ale užili jsme si to.“

Martin Prokop si pochvaloval i celou letošní sezonu: „Až na jeden karambol v Keni byla sezona dobře odjetá a věřím, že se v příští sezoně s naší Fionou do WRC opět vrátíme a budeme zase o kousíček lepší. Teď už nás čeká příprava na Dakar,“ prozradil závěrem Prokop nejbližší plány.