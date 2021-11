PRVNÍ DVĚ ETAPY

Martin Prokop se svým Shrekem na Abu Dhabí Desert Challenge 2021.Zdroj: Facebook Martina Prokopa

Rozjezd do závodu se Prokopovi se Shrekem povedl, jihlavský pilot byl nadšen. Po druhé stagi ale hlásila posádka problémy: „Byla to samá duna. Bohužel jsme jednu neodhalili a poškodili jsme auto. Byla to těžký náraz a byli jsme si jistí, že je konec. Chvíli jsme stáli, byli jsme otřesení, bolela nás hlava, viděli jsme hvězdičky. Ale to auto jelo. Sice mělo ohlé řízení, ale pořád jelo. Je to neskutečný tank.“

Poškozena byla i karoserie vozu. „Abychom nezapadli, museli jsme být na Shreka trochu drsní a při couvaní do protisvahu jsme si sami utrhli zadní část,“ popsal Prokop.

Takzvaný sweep team, který uzavírá závod na trati a sbírá eventuální odpadlíky, nakonec zadní část Shreka nalezl a dovezl do cíle.