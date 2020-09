Úvodní dějství přitom jeho svěřenců vyšlo. Po třiceti minutách hry bylo totiž skóre vyrovnané 14:14.

Problémy přišly až po změně stran. „Zkraje druhé půle jsme mohli jít do trháku, ale naše šance jsme nevyužili. Z útoku se pak naše určitá nejistota přenesla i do defenzivy, kde jsme začali chybovat,“ všiml si.

Právě nedostatek sebevědomí byl na jeho svěřencích hodně znát. „Kluci si až příliš vyčítali chyby. Byla z nich cítit frustrace, z níž následně pramenily chyby. Zlomili jsme se psychicky, na tom musíme zapracovat,“ nastínil.

Vzhledem k věkovému průměru mužstva okolo jedenadvaceti let je to ovšem pochopitelné. „Mančaft je hodně mladý, podobných zápasů asi budeme muset sehrát víc,“ podotkl.

Možná více než samotná prohra mrzela Kostku její konečná výše. „Kdo ten zápas neviděl, řekne si, že to bylo úplně jednoznačné. Říkal jsem proto hráčům, že se musíme naučit prohrávat i se ctí. Takto vyrovnaný zápas nemůžeme prohrát o devět branek, byť je pravda, že jsme občas měli střeleckou smůlu. Jen brankovou konstrukci jsme nastřelili během zápasu pětkrát,“ sdělil.

Možnost napravit si reputaci budu mít házenkáři Nového Veselí v sobotu, kdy doma přivítají Maloměřice.

Ty se přitom loni pohybovaly u dna naší elitní mužské soutěže. „Velice se těším na reakci mužstva v dalším kole. Řekli jsme si v šatně, že se nic nestalo a jedeme dál. Lovosice mají kvalitní kádr, ale nijak nás nepřehráli,“ zmínil.

Zisk dvou bodů by mužstvu pomohl. „Naše kvalita by se měla projevit, bude to pro nás motivace. Pro některé mladé to ale může být trošku svazující, naší povinností je i přesto Maloměřice porazit,“ uzavřel Kostka.