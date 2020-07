V Novém Městě na Moravě by se měly během šesti dnů (29. září - 4. října) odjet dva závody Světového poháru. „Termín konání závodů na přelomu září a října nadále platí,“ potvrzuje Jan Němec, tiskový mluvčí akce. „Pořadatelský tým i UCI mají zájem akci uskutečnit. Nyní se čeká na rozhodnutí vlády. Kolik zahraničních závodníků sem bude moci přijet, jaká další opatření budou muset být připravena a podobně.“

Velká dávka nejistoty organizátory zatím nijak nesvazuje a s elánem pokračují v přípravách. „Samozřejmě se snažíme, aby se u nás závody konaly,“ potvrzuje předseda organizačního výboru Petr Vaněk. „Ale všichni vidí, jaká je situace. Vezměte si nedávný příklad z Moravskoslezského kraje.“

Sám přesto zůstává nezdolným optimistou: „Všichni potřebují, aby se závodilo. Především závodníci tím trpí. Navíc jsou nějaké smlouvy s partnery svěťáku. My chceme závody uskutečnit, světová federace na tom má zájem, sportovci to chtějí odjet. Takže zatím veškerá naše činnost směřuje k tomu, že závody budou.“

Otázkou pochopitelně zůstává, v jaké podobě se program uskuteční. „Především zatím netušíme, zda se pojede s diváky, nebo bez nich. Zda bude moci být pět tisíc fanoušků v sektorech, nebo deset tisíc celkově bez sektorů… To už je všechno otázka na hygienu,“ krčí rameny šéf závodů.

Definitivní rozhodnutí by mělo padnout ještě o prázdninách. „Chtěli bychom nejpozději do konce srpna vědět, zda se u nás pojede, a v jakém módu. Ale jak jsem říkal, zatím je to všechno velká neznámá,“ uzavírá sondu do příprav Světového poháru bikerů ve Vysočina Areně Petr Vaněk.

PLÁNOVANÝ PROGRAM HLAVNÍCH ZÁVODŮ



Cross-Country Olympic

1. října 12.20 ženy Elite, 15.50 muži Elite

4. října 11.50 ženy Elite, 15.20 muži Elite



Cross-Country Short Track

29. září 17.00 ženy, 17. 45 muži

2. října 17.00 ženy, 17. 45 muži



Poznámka: V Novém Městě by se měly v tomto termínu konat rovněž závody juniorské série XCO a kategorie U23.