Jako hráčka potvrdila, že motivace k pohybu se nyní hledá obtížně. Věk ani pohlaví v tom nehrají roli. „Asi nebudu výjimkou, když řeknu, že motivace se hledá nesmírně těžce. Ženy to možná mají poněkud jednodušší v tom, že se přinutí doma cvičit podle toho, co si najdou na internetu,“ zamyslela se.

Nejvíce chybí Stočkové lidský kontakt. „Nejde jen o basket jako takový. Třeba dokud to šlo, šli jsme si s děvčaty společně zaběhat. Jenže v okamžiku, kdy můžeme jít dohromady jen dvě, je to složité. S kým jít a které holky naopak vynechat? Takže byl i s tímhle konec,“ zamračila se.

To ale není všechno. „Chybí mi také ty srandičky z kabiny, radost, ale i soutěživost. On je rozdíl něco dělat sám, nebo v kolektivu, kde se každý vyhecuje, protože nechce skončit poslední. Basketbal je kolektivním sportem, chybí mi z něj dohromady všechno to, co jsem zmínila,“ přiznala.

Zkušená žďárská basketbalistka je hrající trenérkou ženského týmu. Vedle toho ještě vede také mladé Vlčice, žákyně U15.

I přes dlouhou nemožnost trénování Stočková věří, že se jí svěřenkyně po uvolnění lockdownu na palubovku znovu vrátí. „Snažím se vidět pozitiva. Věřím, že bude mladým chybět kolektiv a sport, tudíž, že se do něj opět vrhnou po hlavě,“ vyslovila své přání.

Současně ovšem počítá s tím, že výkony jejích oveček budou přiměřené době nečinnosti. „Propad určitě bude. Ať již po výkonnostní stránce, tedy těch technických dovedností, ale také po fyzické stránce. Ne každý je zodpovědný, aby denodenně cvičil. Věřím ale, že chuť nebýt pořád u počítače a dostat se do většího kolektivu, snad děti požene. Určitě ale budou děti, které se nevrátí, kdy je ani rodiče nikam nedostanou,“ uvědomovala si.

A jak svým svěřenkyním pomáhala? „Roman Bednář, šéftrenér klubu, připravil podklady pro individuální tréninky. Na Piláku v amfiteátru navíc měly děti připravená sportovní stanoviště, kam jsme jim přinesli také pomůcky. Na webu klubu navíc byla hned od začátku spousta videí a odkazů, aby věděly, kam sáhnout,“ popisovala.

Ve městě pod Santiniho Zelenou horou je několik míst, kde jsou koše na street basketbal. K nim se bohužel nikdo nedostane. „Jedná se o městská sportoviště, která musí být zavřená. Kdyby nebyla, určitě bychom jich využívali, děti by byly rády. Podobně jako další halové sporty, je prostě basket ve velké nevýhodě,“ neskrývala.

Plány na novou sezonu zatím nechává ležet ladem. „Zatím to necháváme být, byť soutěže už jsou rozepsané Zatím ovšem počítáme s tím, že se od září normálně začne,“ dodala Stočková.