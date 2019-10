Jediným klubem na Vysočině, který z tradičních sportů působí v nejvyšší soutěži, jsou extraligoví házenkáři Nového Veselí.

„Obecně tuto oblast vnímáme jako velmi důležitou. Postupem času je navíc stále důležitější, než to bylo třeba pět let zpátky. Ať už kvůli povědomí mezi veřejností, aby diváci přišli na stadion, ale i z hlediska mládeže,“ tvrdí kouč Sokola Pavel Hladík.

Ten zároveň věří, že se tato práce klubu vyplácí. „Nejvíce se na ní podílí Luboš Bartůněk, který dělá marketing klubu dlouhodobě. Jsme rádi, že mu od nové sezony pomáhá Karolína Straková, protože, i díky naší účasti v evropských pohárech, je těch věcí tolik, že už to jeden člověk obtížně zvládal,“ ujistil Hladík a dodal:

„Oba mají na starost veškeré věci, týkající se marketingu klubu.Tedy klubový web, sociální sítě, spolupráci s tiskem, jednání s partnery, prostě vše, co souvisí s PR klubu. Nejsou však zaměstnanci klubu, oba pracují jako dobrovolníci.“

Pelhřimovští hokejisté před sezónou změnili mnohé. Došlo k personálním výměnám ve vedení prvního týmu a s tím souvisela i změna formy komunikace s veřejností, fanoušky. V permanenci je teď hlavně facebook a instagram.

„Důvod byl jednoduchý, komunikace skrz ně je dnes už takřka samozřejmostí, můžeme informace šířit rychleji a zasáhnout větší počet lidí,“ vysvětlila Dominika Benešová, která má komunikaci na sociálních sítích na starosti a doplnila:

„Je nám jasné, že tím cílíme na mladší generaci, přesto máme i osmdesátiletého fanouška na facebooku.“

Webové stránky klubu se na chvíli dostaly do pozadí, ale i zde už se začínají hojněji objevovat čerstvé zprávy.

„Prezentace na sociálních sítích je jednoduše řečeno osobnější. Jsme si ale vědomi, že jsou tací, co si rádi projedou webové stránky a informují se tam. Proto jsme poslední měsíc vrátili aktivitu i na web a příspěvky se snažíme duplikovat,“ dodala Benešová.

Poměrně aktivní jsou v oblasti, které se věnujeme, extraligoví softbalisté Havlíčkova Brodu.

„My tyhle kanály samozřejmě nebereme jako druhořadou záležitost. Já osobně je neobhospodařuji, ale máme na to člověka, který se o vše stará. Je to pro nás především informační a reklamní místo,“ vysvětluje šéf klubu softballových havlíčkobrodských Hrochů Dušan Šnelly.

„Na stránkách i na sociálních sítích máme pravidelné příspěvky o událostech a všem, co důležitého se děje v našem klubu. Navíc máme povinnost dávat každé pondělí po hracím víkendu extraligového A-týmu výsledky a další náležitosti na web. Já osobně ovšem tyto kanály sleduji jen když mám čas.“

FOTBALOVÁ RARITA

Hrají čtvrtou nejvyšší fotbalovou soutěž, ale webové stránky ani facebok nemají. „Jsme díky tomu takoví tajní, nic nepustíme do terénu,“ směje se předseda fotbalového FSC Stará Říše Miroslav Nedvěd, který ale ví, že už je čas na změnu. Klubový web se prý chystá.

„Už na jaře se to začalo připravovat, v jednu chvíli to vypadalo dobře, máme i doménu, ale s koncem sezony jsme na to přestali tlačit. Ale do konce podzimu to doufám bude,“ slibuje Nedvěd.

Aby se začaly hýbat ledy, o to se již delší dobu starají samotní hráči a fanoušci.

„Ptají se průběžně. Hlavně ti mladší. Ti samozřejmě chtějí, aby to bylo překlopené i na facebook, aby to dostalo další rozměr,“ je si vědom šéf staroříšského fotbalu, který ale musí vědět, že po spuštění budou stránky fungovat na sto procent.

„My teď hledáme vhodného adepta na administrátora, který by měl být spjatý s klubem a vědět o něm takřka všechno. Možná budu muset slevit z požadavků, ale chci, aby se o to někdo staral a dával tam aktuální věci průběžně, jinak by to ztrácelo smysl,“ tvrdí Nedvěd, který na náš popud zřejmě osloví i některé hráče. „Kluky z áčka jsem tím nezatěžoval, ale možná je to dobrý nápad,“ dodává.

DO CELÉHO SVĚTA

Velice aktivní se snaží být také extraligový baseballový klub Třebíč Nuclears. Má svoje webové stránky a velice aktivní je i na sociálních sítích.

„Je to přirozený vývoj,“ soudí PR manažer klubu Robert Vávra a pokračuje: „Ze sociálních sítí používáme hlavně facebook, jak v rámci uzavřených skupin pro vnitřní komunikaci, tak pro prezentaci ven. Je to pro nás výhoda, ihned máme zpětnou vazbu. Zjistili jsme třeba, že když jsme dvakrát za sebou pořádali mistrovství Evropy žáků a vytvořili si samostatný profil, čtenost byla dokonce po celém světě.“

Výrazné rozdíly mezi věkovými skupinami nevidí. „Na ty mladší se jak lavina nabalují rodinní příslušníci, starší jsou zase více aktivní sami.“

Klub si na propagaci nikoho externího nenajímá. „Všechno si děláme sami, čímž se také vzděláváme. A to není na škodu,“ uzavírá Vávra.