Vše začalo už v přípravě. „Zkraje srpna jsme začali trénovat a připravovali se na start první ligy dvacátého září. Čtrnáct dní před sezonou jsme se zúčastnili turnaje v Třebíči, kde se ale dobrá polovina týmu nakazila covidem,“ mračil se Jiří Bubák.

Jedním z nakažených byl také šestatřicetiletý basketbalista. „Všichni jsme šli do karantény. Místo přípravy jsme tak trávili čas doma. Proto se odložil i náš první zápas v lize,“ vysvětlil.

Do úvodního mistrovského utkání proti Opavě tak šla půlka mančaftu po pouhém jednom či dvou trénincích. „Přesto jsme ho zvládli vyhrát s výrazným rozdílem ve skóre. Týden na to jsme pak zdolali Prostějov dokonce o sedmatřicet bodů. Ukázalo se, že tým má skutečnou kvalitu. Pak do toho bohužel vstoupilo další vládní omezení,“ popisoval.

Skoro se zdá, jakoby úspěšné angažmá v krajském městě dlouholeté opoře druholigového Žďáru nebylo souzeno. Není to totiž poprvé, co do něj vstupují okolní faktory. „O to více mě to mrzí. I přes komplikace se nám totiž sezonu podařilo dobře rozjet. Je to nepříjemné, neustále se připravovat individuálně, do něčeho se nutit. Člověku chybí standardní režim. Nejhorší na tom je to, že z toho vypadnete, snažíte se vše dohnat a pak se soutěže opět zastaví,“ postýskl si.

Vadí mu i ta nejistota. „Ta pauza může být klidně až do Vánoc, možná i déle. Naštěstí jsme jen amatéři, nejsme na sportu finančně závislí. Vůbec nezávidím profi sportovcům, kteří jsou na něj odkázaní,“ podotkl.

A jak využívá volný čas? „Věnuji se rodině a doléčuji bolavou achilovku. Snažím se jí dát klid a podstupuji léčbu,“ dodal Bubák.