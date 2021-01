Po tříměsíční soutěžní pauze byl hlad po stolním tenise velký. Proto, když HB Ostrov přišel s komentovaným obrazovým přenosem z domácího extraligového duelu proti Liberci, nebylo divu, že trhal rekordy ve sledovanosti. „Vidělo ho více lidí než předešlé v této sezoně dohromady,“ těšilo manažera klubu Miroslava Jinka.

František Kanta loni táhl první tým HB Ostrov do extraligy. Teď zápasy nejvyšší soutěže komentuje. | Foto: František Zálewský

Do středečního poledne se na youtube kanál HB Ostrov přihlásilo a zmíněný zápas zhlédlo více než třináct set diváků. Při samotném průběhu utkání počet sledujících neustále atakoval hranici dvou set. „Jsou to velmi dobrá čísla. Jen to potvrzuje, že máme hodně fanoušků,“ radoval se šéf a zároveň mecenáš v extralize dosud neporaženého týmu.