„První půli jsme sice prohráli 13:14, ale to kvůli tomu, že jsme v přechodové fázi, kde jsme cíleně hráli na riziko, vyrobili určité chyby a soupeř nás za to trestal. Na druhou stranu jsme věděli, že Frýdek tak vysoké tempo nevydrží, což se potvrdilo v druhé půli,“ těšila zvládnutá taktika kouče Sokola Pavla Hladíka.

Potvrdili roli favorita

Jeho ovečky si přitom mohly dovolit i porážku o dvě branky, protože z prvního utkání měli tříbrankový náskok.

„Myslím si, že to bylo určitě zasloužené vítězství, bylo jasně vidět, že jsme lepším týmem. Těší mě, že jsme potvrdili roli favorita, byť Frýdek-Místek měl ještě o poločase druhého zápasu určité šance na zvrat. Už to, že letos budeme nejhůře šestí, je velkým úspěchem,“ lebedil si Hladík.

Poslední dva duely této sezony sehraje celek z Vysočiny proti Kopřivnici, která v souběžně hrané sérii zdolala Lovosice.

„Bylo nám v podstatě jedno, na koho v boji o páté místo narazíme. Kopřivnice asi je ve větší sportovní formě než Lovosice, takže to bude těžký zápas. Těšíme se na to a budeme se rvát o každý balon, abychom to zvládli,“ nepřekvapil odpovědí lodivod Nového Veselí.

Tentokrát zahájí doma

První duel je na programu tuto sobotu v ZDT Aréně, odveta pak o týden později na palubovce soupeře.

„Klíčový bude první zápas, jeho výsledek napoví o možnostech obou soupeřů. To, že začínáme doma, nepovažuji za naši výhodu, je to pro oba soupeře stejné,“ domnívá se Pavel Hladík.