K výhře v prvním utkání play-out přispěl na brankové čáře několika výbornými zákroky. Také proto byl gólman extraligových házenkářů Nového Veselí Michal Studený po vítězství 30:26 na půdě Hranic spokojený. „Byli jsme na zápas správně nastavení,“ pochvaloval si Studený.

Také on viděl za klíčové pro výhru zvládnutí prvního poločasu. „V Hranicích to ani jinak nejde, u nich je to pokaždé o začátku. Hraje se tam brzy dopoledne, kdy je v hale ještě poměrně chladno,“ popisoval.

A tentokrát to házenkářům Sokola sedlo. „Byli jsme na zápas správně nastavení. Od prvního útoku jsme na soupeře nastoupili a proměňovali skoro každý náš útok brankou,“ těšilo jej.

Lví podíl na poločasovém vedení 14:8 měl ovšem několika výtečnými zákroky rovněž dvaadvacetiletý brankář. „Můj výkon v první půli asi snesl přísnější měřítka, ale hodně mi pomohli spoluhráči. Díky jejich práci byly střely hráčů Hranic poměrně jednoduché, šlo spíše o takové dochytávání,“ skromně přiznal.

Se svým výkonem po změně stran už ovšem nebyl tolik spokojený. „Druhý poločas ode mě nebyl moc dobrý. Částečně to bylo dáno i tempem zápasu, které mi příliš nevyhovovalo. Tam se moc o dobrém výkonu hovořit nedalo,“ byl sebekritický.

Po změně stran už si Nové Veselí dva body vzít nenechalo. „Hlavně v útoku nyní předvádíme pěknou házenou. Vždyť jsme podruhé za sebou dokázali našemu soupeři nastřílet třicet branek,“ povšiml si.

Po výhře v posledním kole základní části nad pražskou Duklou nabrali hráči klubu z Vysočiny patřičné sebevědomí. „V útočné fázi je to vidět. Ať už jde o Adama Ptáčníka, Martina Kocicha, Marka Korbela, ale i ostatní. Kluci si věří, což je pro dobrý výsledek vždy moc a moc důležité," vysvětloval.

Ve stejných výkonech chtějí svěřenci trenéra Petera Kostky pokračovat i ve zbývající pětici zápasů. „Neříkám, že v play-out úplně o nic nejde, ale pro nás je to už spíše příprava na další ročník. Chceme se na něj dobře naladit," dodal Studený.