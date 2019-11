MALOMĚŘICE BRNO - NOVÉ VESELÍ 21:26

Úvodní pasáž zápasu byla z obou stran hodně opatrná, mírně brankově navrch však měli překvapivě domácí borci. Mezi 12. a 22. minutou navíc Novému Veselí totálně odešla koncovka, když se prosadili pouze jedenkrát! Maloměřice toho využily a na světelné tabuli tak svítilo hodně překvapivé skóre 10:5. V úplném závěru úvodní třicetiminutovky se však hosté zmátořili a dokázali snížit na rozdíl jediného gólu – 12:11.

„DO utkání jsme vstoupili v kombinované sestavě, kdy jsme chtěli dát šanci širšímu kádru. Za nepříznivého stavu jsme si proto vzali time-out, po němž šla na palubovku tradiční základní sestava. Už do poločasové přestávky jsme se tak brankově dotáhli,“ řekl k úvodním třiceti minutám trenér Nového Veselí Pavel Hladík.

Od první minuty druhé půle to byla ze strany jeho svěřenců podobná káva. Po brance Voiky ze 34. minuty Sokol poprvé v zápase vedl – 12:13. V dalším průběhu hry hostující soubor své vedení zodpovědným a soustředěným výkonem neustále navyšoval. Deset minut před koncem se zdálo být za stavu 16:21 rozhodnuto, Maloměřice ale ještě přichystaly dvěma stovkám diváků drama. Čtyři minuty před koncem totiž snížily na rozdíl dvou branek – 20:22, to už ale bylo z jejich strany prakticky vše. Nové Veselí v jihomoravské metropoli zvítězilo 26:21 a až do sobotního večera se dostalo na úplné čelo extraligové tabulky.

„Zkraje druhé půle jsme Maloměřicím ve skóre rychle odskočili, poté mohl dostat příležitost opět širší kádr. Bylo vidět, že těm klukům přece jenom ještě chybí zkušenosti,“ dodal Pavel Hladík.

V dalším kole se hráči Nového Veselí představí před vlastními fanoušky, už toto úterý totiž v domácí ZDT Aréně přivítají od 20.00 hráče slavné Dukly Praha.

Sestava a branky: Studený, Šimovček – Voika 8/6, Sekulič 5, Melichar 4, Bartůněk 3, Kocich 2, Bassomben 2, Rubáč 1, Krčál 1, Gregorovič, Parolly, Dodica, Veselý, Čermák, Řepa. Rozhodčí: Teml, Dvořáček. Vyloučení: 5:2. ŽK: 1:2. Diváci: 209. Poločas: 12:11.