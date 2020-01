Hodně důležitý dvojzápas sehráli Hroši právě o uplynulém víkendu. V sobotu nejprve doma porazili vedoucí Mohelnici 6:4.

„Ale nebyla to žádná náhoda, byli jsme jasně lepším týmem. Proměnit i další brankové příležitosti, mohla být naše výhra ještě výraznější,“ těšilo Filipa Dvořáka.

Jenže o den později se svými ovečkami podlehl ve veledůležitém souboji třetí Litomyšli na její půdě 3:7. „Bohužel se potvrdilo to, co už jsem avizoval před víkendovým soubojem. Litomyšl je na tom výborně takticky, přijdou mi ještě nebezpečnější než Mohelnice. Navíc měli oproti nám o den volna navíc,“ zdůraznil kormidelník Hrochů.

Důležitost souboje spočívala v systému postupu z pěti divizních skupin do vyřazovací části. Ten si zajistí první tři týmy z každé skupiny a nejlepší celek na čtvrtých příčkách. Ve skupině D už ale druhá možnost nepřipadá v úvahu.

„I proto jsme věděli, že na východě Čech potřebujeme bodovat. Po celý zápas jsme prohrávali o dvě tři branky, ve třetí třetině jsme ale snížili na 3:4. Jenže pak jsme dostali neuvěřitelně hloupý gól a bylo po zápase,“ postýskl si Dvořák.

JEŠTĚ BUDOU BOJOVAT

Čtyři kola před koncem ztrácí Hroši z šestého místa na Litomyšl šest bodů, mají však zápas k dobru. Šance na postup tak ještě stále existuje.

„Nic nevzdáváme, ještě se o play-off zkusíme poprat. Litomyšl je však v takové pohodě, že moc nevěřím tomu, že by si play-off nechala sebrat. Pokud to nevyjde, bude to velká škoda, protože v posledních týdnech hrajeme opravdu dobře. Bohužel nám chybí ztracené body z úvodu sezony, kdy jsme se sžívali s novou soutěží a jiným stylem hry nových soupeřů,“ dodal Filip Dvořák.